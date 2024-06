Esta es la lista de trabajos que ha tenido Renzo, participante del Desafío, ¿le pagaban 100 pesos?

Renzo le abrió su corazón a Gaspar durante el capítulo 54 del Desafío 2024 y le contó cómo con disciplina y mucha seguridad en su proceso logró pasar de trabajar en un supermercado a ser uno de los modelos más famosos de su ciudad.

El hecho tuvo lugar antes del llamado de Andrea Serna para convocar a las tres casas al Desafío de Sentencia y Bienestar, pues su compañera le preguntó si siempre se había dedicado a laborar como imagen de algunos productos o marcas.

Mira también: Valentina, eliminada del Desafío, revela cómo el reality transformó su vida

La lista de trabajos que ha desempeñado Renzo, del Desafío 2024

El Súper Humano inició mencionando que desde los 17 años empezó a trabajar para conseguir de sus propios recursos la forma de salir adelante por medio de la educación.

Publicidad

“Trabajé como empacador en un supermercado, todo el tiempo era parado guardando compras, sonriendo y que nada más te tiraran 100 pesos. Me tocaba hacer algo extra para que la gente se solidarizara y me diera más. Me las ingeniaba y decía ‘ven, yo te llevo la compra hasta el taxi o el bus’”, expresó.

No te pierdas: Santi estuvo a punto de ahogarse en el Box Azul del Desafío: Video del equipo médico rescatándolo

Asimismo, dijo que le daban por ayuda 2 mil o 3 mil pesos que en día significaban 50 mil o 60 mil pesos que le permitían pagar sus estudios universitarios en Administración.

Publicidad

Con el paso de los años, decidió ascender en su faceta laboral; por lo que fue contratado como mesero de un reconocido restaurante en Barranquilla. Pese a que no tenía mucha experiencia y le echó una aguapanela encima a una comensal, aprendió lo necesario sobre servicio al cliente.

Te puede interesar: ¿Gaspar está siendo manipulada por sus rivales del Desafío?: Alejo le pide que reflexione

“No me echaron, pero era full pesado recoger platos sin dejarlos caer, limpiar la loza”, señaló.

Finalmente, se apresuró a llevarle una bandeja a su colega para hacerle la demostración de la técnica que debía implementar para entregarle los pedidos a las personas que llegaban al establecimiento comercial a disfrutar de la comida.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.