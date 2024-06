Qué le pasó a Luisa en el Desafío 2024 y por qué una rival le pidió disculpas

Luisa se ha convertido en una de las fichas más fuertes de la casa Omega en el Desafío 2024 gracias al compromiso que ha adquirido para ganar en los encuentros deportivos y por su rendimiento en cada uno de los Boxes.

Lo cierto es que la joven se robó las miradas durante el Desafío de Sentencia y Bienestar que se llevó a cabo en el Box Rojo, pues terminó en el piso por culpa de una compañera, quien estaba decidida a quitarle el balón de las manos.

En un momento de la prueba, la competidora fue abordada por Karoline, que forcejeó con ella para quedarse con la pelota; sin embargo, la exseñorita Cesar usó su propio peso para lograr que la bola se quedara atrapada entre el suelo y su vientre.

Al ver que no había cómo arrebatarle la esfera, la miembro de la casa azul le dio la vuelta a su contrincante y la hizo salir del área delimitada por la producción, causando sorpresa en Gaspar y Darlyn, que observaban el encuentro desde las gradas.

Cabe aclarar que, en la misma actividad, la exintegrante de Gamma tuvo un problema con la capitana de Omega al intentar apartarla con el brazo mientras corrían, ya que no quería que llegara al balón que había escondido Sebastián Martino en la zona de las cajas antes que ella misma.

Karoline, le pidió disculpas a Luisa minutos después por haberse excedido y explicó que la adrenalina le hace olvidar por completo que puede llegar a cruzar los límites.

En qué consistió el Desafío de Sentencia y Bienestar del onceavo ciclo

Un integrante de cada casa tuvo que buscar los balones ocultados por el juez del reality de los colombianos en el sector de las cajas y lanzarlos directamente a la zona de disputa, donde el resto del equipo luchó por introducirlos en las canastas ubicadas en el extremo de la pista y de esta forma anotar un punto. Ganó el primer grupo en lograr los siete puntos.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.