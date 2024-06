Tatiana, Desafiante de la Semana, expresó cómo se siente de haber estado tan cerca de la victoria

Tres Desafiantes de la Semana llegaron a La Ciudadela del Desafío 2024 para celebrar los 20 años del reality de los colombianos y qué mejor forma de hacerlo que midiendo sus habilidades físicas y su fortaleza mental.

Tatiana fue una de las invitadas especiales, de manera que tuvo la posibilidad de ser parte de la casa Beta, en donde la recibieron con los brazos abiertos y le advirtieron lo que estaba en juego si obtenía el primer lugar en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

En diálogo con Caracoltv.com, Tatiana reveló que esta ha sido una de las experiencias más sorprendentes que ha tenido en su vida y se mostró muy orgullosa de haberse retado a ella misma.

“Me encantó la prueba, di todo de mí (…) En serio que no puedo explicar la emoción que es estar acá”, inició.

Posteriormente, se refirió a la forma en la que vivió la competencia, pues, aunque estuvo muy cerca de obtener el primer puesto, su contrincante de Omega se le adelantó en la definición y se quedó con la admiración de todos los fanáticos del formato.

“La puntería como que no me daba y yo subía y bajaba escaleras, pero bueno, finalmente lo logré y terminé la prueba satisfactoriamente. Me cogieron ventaja; sin embargo, siento que hice una carrera maravillosa, me sentí muy bien. Muy bonita la pista, la producción excelente”, dijo en medio del encuentro.

Por otro lado, afirmó que por fortuna recibió el apoyo incondicional de los miembros del grupo azul, quienes depositaron toda su confianza en ella y la motivaban a superar cada obstáculo.

“Son muy buenos deportistas y todos han sido bellos conmigo, a pesar de que no tenemos comida y que han sido días de hambre (…) Yo les traje unas cocadas de dulce, se las pudieron comer y eso creo que fue un aliciente para el ánimo”, agregó.

Finalmente, mencionó que su participación en esta temporada del programa cumplió todas sus expectativas y agradeció por tener la oportunidad de disfrutar de esta anécdota.

