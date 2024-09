¿Olímpico duda de las lágrimas de Karen?: Los dos reaccionan a la llegada del atleta al Desafío

Olímpico y Karen eran una de las parejas más prometedoras del Desafío 2024 y su salida dejó a muchos televidentes sorprendidos, ya que tenían una enorme ventaja y la perdieron en el último de los obstáculos del Box Negro, lo que finalmente causó su eliminación del reality de los colombianos.

Hubo varios momentos a lo largo de la competencia que pasarán a la historia debido a su gracia o importancia y sin duda, uno de estos fue el tiempo de espera en el inicio del Ciclo Dorado, cuando la Semifinalista convocó al campeón del 2018.

Conoce más: Así fue como Karen conoció a su esposo francés cuando tenía solo 17 años: ¿Quién hizo de cupido?

Mientras que el resto de desafiantes llegaba a la Ciudadela, el medallista se lo tomó con calma y no aparecía, lo que hizo que todos pensaran que no llegaría, de hecho, el ‘Pibe’ Valderrama le sugirió que eligiera a otra persona si aún le quedaba la opción.

A pesar de que las esperanzas eran cada vez más pequeñas, finalmente el exparticipante llegó justo antes de que la historia de Karen tuviera que terminar de la manera menos esperada, sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de ver cómo fueron los momentos previos.

Mira también: Mafe Aristizábal puso a prueba el Box Azul, entrenó y tuvo competencia, así fue su debut

Publicidad

En exclusiva con Caracoltv.com los desafiantes vieron juntos la situación y la comentaron, de hecho, el primero en hacerlo es Olímpico, quien se sorprende al ver a su compañera llorando y que el ‘Pibe’ la está consolando: “¿esas lágrimas si eran de verdad?”, le cuestiona.

Además, continúa explicando que no reconoce si es sincero o no porque ella le dijo que quería ser actriz y por eso no sabe qué creerle. Como respuesta ella le asegura que sí son reales: “ya faltaba nada, la verdad si estaba nerviosa”.

Puedes leer: Karen revela que se iba a inscribir al Desafío The Box 2023, ¿por qué no lo hizo?

Publicidad

Como era de esperarse, ella le pregunta por qué se demoró tanto en llegar y escucha al ganador del 2018 decirle: “Me llamaste sobre el tiempo, casi que no llego, fue corriendo, de la Costa a Tobia está muy duro” explica entre risas.

“Tuve que coger burro, caballo, de todo, avión, carro; pero bueno, lo importante fue que llegué”, dice y confiesa que cuando hicieron la broma sobre que había otro refuerzo esperando no sabía si enfurecer o llorar, no aguantó que le tomaran del pelo con ese tema.

@caracoltv Desafío20Años | ¡La espera valió la pena! 😍 Pero ¿vale la pena la disculpa? 🤔 Karen y Olímpico revelan su lado de la historia después de una larga espera. ⏰ ¿Qué pasó durante esos minutos de retraso? 🤫 Descubre la historia detrás de la tan esperada llegada de Olímpico y cómo Karen encontró la fortaleza para seguir adelante. 💪❤️ ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.