Mafe Aristizábal puso a prueba el Box Azul, entrenó y tuvo competencia, así fue su debut

Mafe Aristizábal se ha ganado el cariño del público en esta edición del Desafío 2024 gracias a su rol de Anfitriona, con el cual ha tenido la oportunidad de relacionarse con los participantes y hacer parte de los momentos más representativos de su paso por la competencia.

Cada vez que la bella exreina aparece ante las pantallas se ve arrolladora con looks y maquillajes impactantes y el propósito perfecto, sin embargo, una faceta que no muchos conocen es que también es una gran disciplinada por el deporte.

Debido a esto y siendo consecuente con sus gustos, la joven no podía hacer parte del Desafío 2024 sin haber realizado completa una de las pistas, por eso, finalmente accedió a hacerlo y se lució frente a varios expertos y fanáticos del tema.

Mafe Aristizábal realizó la prueba del Box Azul en el Desafío

En el capítulo 103 los desafiantes tuvieron que comprobar sus habilidades en una prueba llena de destreza y agilidad que terminó ganando el equipo ‘Pibe’. En este reto por relevos, el primer obstáculo fue subir a la plataforma y lanzarse a la piscina larga.

Posteriormente pasaron por debajo de la rejilla y sobre las tablas. Al salir, atravesaron una malla en forma de túnel, cruzaron la piscina profunda y subieron al segundo nivel, donde sacaron el balón de la jaula y lo llevaron al inicio de la pista, superando todos los obstáculos.

Para terminar, los competidores tuvieron que seguir indicaciones con el fin de lanzar la pelota a una canal suspendida a tres metros de altura y así correr a la meta a hacer el relevo con sus respectivos compañeros.

Mafe realizó el Box Azul y se convirtió en la protagonista, mientras su contrincante tenía altas expectativas de llevarse la comida a casa. A pesar de todo, las apuestas estaban completamente enfocadas en la Anfitriona del Desafío.

Natalia Rueda, exparticipante del 2010 e integrante del equipo de juegos sabía que la exreina tenía mucho por dar y por eso aseguró: “está preparadísima" y que incluso la entrenó para salir victoriosa”, mientras que Johncito Preguntón personificó al juez y le salió perfecto su “en sus marcas, listos, ¡ya!".

En la primera piscina a la Anfitriona le pesaron sus zapatos deportivos, pero uno a uno fue superando los obstáculos en el agua, tanto de ida, como de regreso. Finalmente logró ganar con poca diferencia y al respecto mencionó: “Dios mío necesito venir a un Desafío de verdad, me gané la comidita, merecida”.

