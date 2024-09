Francisco quedó con una cicatriz tras su aparatosa caída en el Box Azul: El exdesafiante reaccionó

Francisco se ha posicionado como uno de los Súper Humanos más queridos del Desafío 2024 gracias a los gestos de humildad que tuvo tanto con sus compañeros como con los Desafiantes de la Semana que los visitaban, y también por la forma en la que reaccionaba a las polémicas entre los equipos. El exparticipante le concedió una entrevista a las redes de Caracol Televisión junto a Madrid, de manera que aprovechó para reaccionar a una de las caídas más fuertes que tuvo La Ciudadela.

El hecho tuvo lugar durante el capítulo 94 del reality de los colombianos, cuando los integrantes de los dos equipos debían competir en el Desafío de Sentencia y Servicios que se llevó a cabo en el Box Azul. Cuando le tocó su turno de hacer el circuito, el operario de aseo perdió uno de sus tenis mientras caía por una malla que conectaba al agua; por eso, cuando llegó el momento de superar un obstáculo de equilibrio, se dio un golpe que incluso llegó a preocupar a sus colegas y también a Sebastián Martino, juez del programa, quien se acercó para verificar que todo estuviera en orden.

"Yo soy muy bueno para todo ese tipo de equilibrios, pero no contaba con que me iba a resbalar porque yo iba bien, no iba acelerado y ahí tampoco se puede correr porque eso está empinado, está en triángulo. Ese también es otro detalle, uno mojado y se resbala, pues ya se le sale a uno de las manos, pero sí, ese fue el motivo", explicó en medio del encuentro.

Asimismo, Francisco aseguró que le quedó una cicatriz de aquel enfrentamiento y agregó que decidió continuar con la pista, a pesar de que sentía que el brazo no le respondía. Madrid, por otro lado, explicó que al final de la competencia vio que la planta del zapato de su compañero se encontraba desgastada, lo que la llevó a pensar que ese había sido el motivo de su caída; sin embargo, él le aclaró que todo ocurrió debido a la media y a lo mojado que se encontraba.

Pese al amargo momento, los integrantes del equipo Tino se llevaron la victoria para su casa.

