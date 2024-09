Francisco reveló un chisme inédito del Desafío a cambio de un trato con Madrid

Francisco y Madrid fueron eliminados del Desafío después de enfrentarse a muerte con varios de sus compañeros. Aunque inicialmente se sentían confiados en sus capacidades, lo cierto es que uno de los obstáculos les causó problemas.

Afuera de la competencia, los dos han demostrado que tienen una gran amistad y debido a esto, sus fanáticos están atentos a sus encuentros, publicaciones juntos y a los comentarios del otro en sus posts.

Conoce más:Alcaldía, enemigos y embarazo: Madrid y Francisco no dejan cabo suelto en Preguntas a Muerte

Precisamente, en medio de una dinámica en Caracoltv.com los exparticipantes de la producción se le midieron a contar un chisme de la casa Tino, algo de lo que ninguno de los televidentes tuviera conocimiento.

De hecho, en el juego Madrid le ofreció un billete de 20 libras esterlinas, lo que equivale a un poco más de 100 mil pesos con el único objetivo de escuchar a su compañero, aseguró que solo se lo daría si lo que decía era interesante.

Mira también:Francisco trabajaría en su alcaldía con esta exparticipante, a pesar de haber sido “malvibrosa”

Publicidad

Pese a que inicialmente se quejó por el poco tiempo que tenía para pensar, lo cierto es que después “papacho” se emocionó al recordar un hecho que involucra a uno de sus compañeros, específicamente al refuerzo de Natalia.

Y es que reveló que Be fue quien tuvo la idea de despertar a Luisa arrojándola a la piscina con todo y pijama, un momento que la enfureció y que además molestó al resto de sus compañeras, pero que los hombres vieron como una broma.

Publicidad

“La iniciativa fue de Be, él es el de la ocurrencia y los retos”, comentó entre risas y aunque Madrid sí se mostró sorprendida le dijo que su chisme no había estado tan interesante como pensaba, por eso no le dio el dinero.

Lee más: Francisco admitió que nunca le gustó estar en Beta por la presencia de alguien con mala energía

Esta es la cifra de dinero que Francisco le iba a dar a Madrid si ganaban el Desafío

Sin duda alguna, la dupla conformada por Madrid y Francisco fue una de las favoritas de los fanáticos del Desafío, quienes esperaban verlos en la gran final, por lo cual varios expresaron su tristeza cuando ellos salieron del Box Negro.

Por otra parte, se había generado una duda entre los televidentes, dado que mientras que se estaban haciendo las llamadas de convocatoria algunos dieron a conocer la cifra con la cual estaban convenciendo a los exparticipantes, siendo esta una excepción en el cucuteño, pues no le dijo nada en dicho instante.

Publicidad

No obstante, durante las Preguntas a Muerte, Madrid relata que: "en ningún momento le pedí nada", para luego revelar que Francisco le había dicho que en caso de ganar el Desafío le iba a dar 150 millones de pesos, pero que primero estaban pensando en la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.