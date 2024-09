Francisco admitió que nunca le gustó estar en Beta por la presencia de alguien con mala energía

Francisco no se queda callado en Preguntas a Muerte y asegura que el "peor" equipo por el que pasó en La Ciudadela del Desafío 2024 fue Beta. Cabe aclarar que Karoline tuvo un trago amargo cuando ganó el Desafío de Capitanes junto a Arandú, pues, en su afán de elegir a los competidores más fuertes, descuidó a Francisco, quien terminó en Omega. El Súper Humano se mostró muy contento con este cambio, pues empacó sus pertenencias y se emocionó al llegar a la casa vecina.

Al respecto, el exparticipante cuenta qué fue en realidad lo que pasó y la razón por la que no se sentía del todo bien con sus compañeros: "Beta, ahí no me sentía cómodo. No, es que no es tanto la gente, sino la vibra. Yo solo hacía mi trabajo (...) Es que yo siento que el de la mala vibra era yo porque todos allá estaban en otra... Como que todos en confianza y yo retirado (...) No sé, tal vez yo soy así, tranquilo, y no me gusta socializar mucho", explica.

Francisco habla sobre su experiencia con las drogas

Lo cierto es que el operario de aseo es el invitado especial a El Sentenciado, el podcast de Caracol Televisión y el Desafío, en esta ocasión, Francisco se sincera sobre su paso por un centro de rehabilitación, pues afirma que al salir de allí tuvo la oportunidad de ver la vida desde una perspectiva diferente y entendió que tiene a su alrededor a personas que lo apoyan incondicionalmente, incluso cuando las cosas se pueden poner un poco complicadas.

“Como todo joven colombiano normal que pasa por el tema de las drogas y que se retira y así sucesivamente”, explica en medio del encuentro.

Asimismo, sostiene que esa es la verdadera razón por la que quiere ser alcalde de Cúcuta, pues considera que hay que prestarles mucha atención a los jóvenes, el futuro del país, y abrir espacios deportivos porque cree fielmente que este tipo de disciplinas los motivas y les permite estar enfocados en sus proyectos de vida y no en otro tipo de distracciones.

“El deporte ocupa a los jóvenes, entretiene la mente. Se vuelven… ¿Cómo le digo yo? Unas personas interesantes a la sociedad”, señala.

