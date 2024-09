Madrid asegura no estar de acuerdo con la relación de Kevyn y Natalia en el Desafío: “soy muy fiel”

Kevyn y Natalia llamaron la atención de los fanáticos del Desafío 2024 no solo por sus insinuaciones, sino también por el hecho de que el Súper Humano habló abiertamente sobre la relación que sostenía con una mujer que tiene su vida alejada de las cámaras. En diálogo con Caracoltv.com, más específicamente en el formato Preguntas a Muerte, Madrid y Francisco se sinceran acerca de lo que piensan de esta aventura.

El primero en referirse al tema es el Súper Humano, afirmando que, si estuviera en la misma situación, se preocuparía mucho debido a que podría estar en grandes inconvenientes con su pareja sentimental. Por su parte, Madrid asegura que ella hubiese actuado de una forma totalmente diferente, ya que se considera una persona muy leal.

"Bueno, yo no lo haría, pues la verdad soy muy fiel a mis cosas", señala la exdesafiante, de manera que su colega agrega que "tendría problemas en la casa".

Madrid habló sobre su vida tras el Desafío The Box 2021

En una conversación con Francisco durante el capítulo 95 del Desafío, Madrid le aseguró que su paso por el reality de los colombianos le cambiará la vida, pero solo si él así lo quiere, debido a esto, ella ha estado agradecida siempre.

“Cuando vine era todo o nada, por eso me identifico mucho con usted”, le dijo a su pareja dentro de la producción y agregó que no quería volver a su casa a hacer lo mismo, ya que tenía una marca de ropa y modelaba, pero no le pagaban bien.

Lo primero que hizo al salir fue viajar, ya que quería conocer Cancún y creó una marca de ropa deportiva, pues quiere tener un seguro, por si deja de ganar dinero con sus redes sociales. Por otro lado, habló de su hijo y dice que ya tiene 15 años.

Finalmente comentó de Galo, ganador del Desafío The Box 2021, su novio desde hace tres años y con quien tiene una relación estable, pues parece que siguen muy enamorados, por lo que ella consideró que fue un flechazo a primera vista desde que participaron juntos.

