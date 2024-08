Madrid no se guarda nada sobre por qué duró tan poco en el Desafío y comenta las polémicas

Madrid es la tercera invitada a ser parte de Preguntas a Muerte, en las que habla sobre su paso por el Desafío, su experiencia como dupla y da su opinión frente a las polémicas que han sucedido en el reality de los colombianos.

Ante lo de si es reina o está destronada, la dupla de Francisco asegura que es reina y que, además, aún no he entregado el título. No obstante, cuando Jhoncito Preguntón le cuestiona sobre lo que pensó de la autoproclamación de Karoline, ella dice: "uno para qué va a discutir con el ego de las personas. Todos tenemos, solo que unos más grande que otros. No iba a pelear con el ego".

Al responder cómo llegó a este Desafío 2024, la eliminada menciona: "en este Desafío tengo mejor estado físico que el anterior, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a hacer pruebas de obstáculos, que es lo que se hace en el Desafío. Yo entreno otra clase de cosas".

Por otra parte, Madrid confiesa que se le iba saliendo el Desafío a Muerte de las manos, aunque asegura que era en parejas y que toda la responsabilidad no cae solo en ella. A su vez, dice qué les diría a las personas que comentaron que esperaban mucho más de ella: "tienen toda la razón, quizás me faltaron algunas pruebas para ponerme un poquito más a la par, pero que yo soy buena, aunque no soy la mejor, nunca lo he dicho" y menciona que la definición fue la que la hizo fallar en el Box Negro.

Durante las Preguntas a Muerte, en las que les preguntan por el dinero propuesto por su compañero, Madrid relata que: "en ningún momento le pedí nada", para luego revelar que Francisco le había dicho que en caso de ganar el Desafío le iba a dar 150 millones de pesos, pero que primero estaban pensando en la competencia.

Hablando directamente del matrimonio, la eliminada que era dupla del cucuteño cuenta si ya tienen eso en sus planes con Galo: "no, eso no lo decido yo, lastimosamente lo hacen los hombres". Sumado a esto, deja en claro que: "no me tengo que casar para demostrar que estamos enamorados y felices".

