Madrid habla sobre Sensei, ¿lo defiende o piensa que ha sido soberbio en el Desafío?

Mientras que Madrid volvió a encantar a los fanáticos del Desafío, Sensei, por su parte, ha desilusionado a varios, quienes consideran que llegó a la Ciudadela creyéndose intocable y que ha sido soberbio en las oportunidades que le han puesto el chaleco.

Es por ello que en estas Preguntas a Muerte le preguntamos a la eliminada sobre si lo va a defender o si piensa lo mismo que los televidentes, ante lo que responde: "vuelve y juega lo del ego, hay personas que lo tienen un poco más elevado competitivamente, yo no lo estoy diciendo como persona y quizás él quería probar eso, que era un poco mejor, pero no está mal que el de pronto quiera hacerlo".

De esta manera, Madrid demuestra que no está del todo en contra sobre la forma en la que se ha comportado el vigente campeón del programa y que lo ve como una manera de reaccionar ante el juego.

Mira este Preguntas a Muerte completo:

Madrid habló sobre su vida tras el Desafío The Box 2021

En una conversación con Francisco durante el capítulo 95 del Desafío, Madrid le aseguró que su paso por el reality de los colombianos le cambiará la vida, pero solo si él así lo quiere, debido a esto, ella ha estado agradecida siempre.

“Cuando vine era todo o nada, por eso me identifico mucho con usted”, le dijo a su pareja dentro de la producción y agregó que no quería volver a su casa a hacer lo mismo, ya que tenía una marca de ropa y modelaba, pero no le pagaban bien.

Lo primero que hizo al salir fue viajar, ya que quería conocer Cancún y creó una marca de ropa deportiva, pues quiere tener un seguro, por si deja de ganar dinero con sus redes sociales. Por otro lado, habló de su hijo y dice que ya tiene 15 años.

Finalmente comentó de Galo, ganador del Desafío The Box 2021, su novio desde hace tres años y con quien tiene una relación estable, pues parece que siguen muy enamorados, por lo que ella consideró que fue un flechazo a primera vista desde que participaron juntos.

Recibimiento de Francisco a Madrid en el Desafío

Después de haberse casi que rendido ante la demora de Madrid, ahora Francisco volvió a estar de lleno en la competencia, por lo cual no dudó en ponerse su uniforme del equipo Tino y empezar a idear una estrategia con sus compañeros para salir adelante en las pruebas que tenían para dicho momento.

Ante esto, el cucuteño aprovechó para hablar con su dupla y conocer un poco más de ella, quien le reveló que así como él también resurgió de las cenizas, aunque perdió la final, y le dio consejos sobre cómo lidiar tanto con los comentarios negativos como con el cariño de los fanáticos del Desafío.