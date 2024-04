Juan Carlos 'Bam Bam', Desafiante de la Semana, revela si le molestaron las indicaciones de Marlon

En el capítulo 14 del Desafío 20 Años llegaron cuatro colombianos del común a la Ciudadela para vivir la experiencia de participar en el reality y convertirse en los Desafiantes de la Semana en cada uno de los equipos.

En Beta eligieron a Juan Carlos ‘Bam Bam’, quien desde que conoció a los integrantes de la escuadra mostró tener la mejor actitud y disposición para ganar en la pista.

Mira también: Estas son las fotos más sensuales de Samantha, Desafiante de la Semana del Desafío 20 años

Al llegar al Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Blanco -donde la regla es no tocar el piso- Juan Carlos estaba realmente emocionado; sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y no pudo cruzar el primer obstáculo. En entrevista para Caracoltv.com, este competidor analiza su desempeño y lo vivido en el programa.

“Fue una prueba completamente dura, no logré pasar el equilibrio ni ponerme de pie. Me jugó en contra la altura, el peso y la ansiedad de ver a los demás participantes lograrlo. En la televisión se ve fácil, pero vivirlo es otro tema”, expresa.

Publicidad

‘Bam Bam’ recuerda que Marlon fue el Súper Humano que lo apoyó durante todo el tiempo que estuvo intentando pasar el primer tramo del Box y que inclusive desde que arribó a la casa del equipo azul él y Kevyn lo acogieron muy bien. ¿Acordaron que iban a guiarlo?

“Ellos ya llevan un buen tiempo y han jugado en la pista. Quedamos en que me hablarían…Era bueno que Marlon me hablara, pero llegó un momento en el que no escuchaba nada, ni los gritos de atrás… Después fue la observación propia de que debí estar más atento. Yo estaba metido en mi mundo”.

Publicidad

Con respecto al castigo que les asignaron de estar 24 horas esposados, el Desafiante cuenta que fue bastante complicado porque afrontó un fuerte dolor en el hombro; además de que no tenían comida ni camas.

No te pierdas: Mejores memes que dejaron los Desafiantes de la Semana en el Box Blanco: "no critico, podría ser yo"

“El cuerpo se agota. Es verdad que se aguanta hambre en el Desafío, se duerme en piso, con frío y más, el que no lo crea, que contacte a Caracol Televisión y venga a vivir la experiencia”; concluye, afirmando que todo lo que se ven en las pantallas es completamente fiel a la realidad.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.