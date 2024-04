Desafío 2024: Beta cumple con el castigo de estar esposados durante 24 horas

Beta llega a su casa utilizando esposas para así cumplir con el castigo que Marlon le pidió a Omega, pero pronto empiezan a desesperarse al ver que claramente no pueden realizar sus actividades cotidianas y mucho menos abrigarse para pasar la noche en el piso, ya que en la anterior prueba no pudieron quedarse con las camas.

El Desafiante de la Semana, Juan Carlos 'Bam Bam' vive la experiencia con sus compañeros por 24 horas; y los escucha atentamente mientras opinan sobre lo que sucedió y el posible resultado del Desafío a Muerte.

