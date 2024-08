Hércules revela si la pelea con las mujeres de Gamma se mantiene fuera del Desafío 2024

Al hablar del recorrido de Hércules dentro del Desafío 2024 es obligatorio revivir todas las polémicas y problemas a los que se enfrentó mientras que estuvo en Gamma, dado que todo lo que ocurría allí se volvía digno de debate en las redes sociales para los fanáticos del programa.

Hércules comenta su paso por el Desafío 2024

El eliminado del reality de los colombianos confiesa que es uno de los participantes que sale de la Ciudadela con menos heridas visibles y que los morados ya se le quitaron, aunque aún tiene muestras de la vez que se peló los dedos, no obstante, asegura que tiene un problema en la rodilla, el cual le jugó en contra cuando definía su paso a la Semifinal en el Box Negro.

En cuanto a las lecciones que le deja su paso por el polémico Gamma de esta edición, Hércules recalca: "uno hace su misma cárcel, si tú no eres libre dentro de ti mismo te vas a amargar con la actitud de los demás. A mí me podían ver serio, pero por dentro a veces me reía de muchas cosas. Era una experiencia única como para dañarla así". Ante esto le envía un mensaje a Alexander, quien fue blanco de varias críticas: "que siga adelante que es una gran persona".

Ya que Beta fue clave para su resurgir dentro del Desafío, el eliminado comenta cuál fue esa enseñanza que tomó de su paso por ese equipo: "de superarme a mí mismo, de dejar atrás un poco mis inseguridades durante las pruebas más que cualquier cosa, ellos me dieron ese apoyo. Marlon me motivó a seguir adelante y dar todo".

Sobre cómo quedaron las cosas con las mujeres de la escuadra naranja, el fisicoculturista exalta: "sé separar lo que es el juego de lo que tenemos afuera, en Gamma de pronto fue un poco tormentoso, pues ellas se dejaron llevar por el ambiente hostil, pero tampoco era para morirse. Ahora cuando salimos yo hablo con ellas y todas son excelentes personas".

El apodo que Hércules quería para el Desafío

En primer lugar, Hércules comentó que el apodo con el que quería ser reconocido en el Desafío era Aquaman, un personaje de DC Comics: heredero el reino submarino de Atlantis que se desenvuelve a la perfección bajo el agua; no obstante fue el mismo juez del programa, Sebastián Martino, quien le negó ser llamado de esta forma, ya que él no sabe nadar.

Después, le contó al entrevistador que en Simijaca, el pueblo en el que creció, lo llamaban de distintas formas como Tarzán, Sansón e incluso lo comparaban con Jason Momoa, el actor que interpreta a Aquaman en las películas.

"Me decían Tarzán porque me trepe en una carroza con una reina y estaba disfrazado, fui la sensación", comentó entre risas el exdesafiante de 27 años.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.