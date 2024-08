¿A Hércules le gustaba Darlyn dentro del Desafío 2024?: El eliminado habló de su capitana

Como invitado de Día a Día, Hércules tuvo la oportunidad de comentar el capítulo 84 del Desafío 2024, en el cual se vio a los participantes reencontrándose con sus familiares, a Kevyn y Natalia comentándoles a sus madres sobre su relación dentro de la Ciudadela y se dio a conocer la noticia de que se iban a devolver a sus casas.

No obstante, tras confesar que la madre de Santi fue quien más lo logró conmover, al punto de hacerlo llorar un poco, el eliminado y los presentadores del programa se pusieron a hablar sobre lo sucedido entre la entrenadora online y el guarda de seguridad, especialmente con respecto a la reacción de sus progenitoras.

Hércules comenta sobre Kevyn y Natalia en el Desafío

Al revivir las imágenes de las mamás de los participantes hablando y de las confesiones que ellos les hicieron, en Día a Día quisieron conocer un poco el punto de vista de este exintegrante de Beta, quien tuvo la oportunidad de conocer a los dos implicados y de ver cómo sucedían las cosas entre ellos.

Inicialmente, Hércules consideró que Kevyn falló al no respetar a su pareja y esperar a su salida de la Ciudadela para arreglar las cosas: "haberle dado, en ese momento, su lugar a su mujer, ya después si veía la posibilidad, pues hablar con ella".

Mientras que resaltó que el guarda de seguridad no actuó bien, demostrando que no estaba de acuerdo con su decisión, al comentar sobre el futuro que ve en ellos hizo claro que no considera que esto trascienda.

"Todo depende de Kevyn y de que él esté dispuesto a aceptar la forma de ser de Natalia, pero sino se van a estrellar", dijo el eliminado del Desafío, quien con su forma de hablar de la situación comprobó que no considera que la participante sea una pareja fácil de lidiar, dejando de lado los comportamientos del capitán de Beta.

Hércules revela quién le gustaba en el Desafío 2024

Tras todas las opiniones generadas por la relación de Kevyn y Natalia dentro del reality, Iván Lalinde le quiso preguntar a Hércules acerca de si alguna mujer dentro de la Ciudadela había llamado su atención o con la que tuviese la intención de conocerla un poco más.

Ante esto, el eliminado respondió: "había mujeres muy puestas en su lugar y yo me fijo mucho en eso, así como estaban otras cuyos objetivos eran diferentes. Las primeras de ellas fueron las que respetaron sus parejas hasta el final y eran las que de pronto en mí sembraban algún interés, pero estaban con sus novios y yo no me iba a meter en eso".

En medio de esta conversación, fue Carolina Soto quien le pidió a Hércules que diera un nombre como tal de una participante, por lo cual el eliminado del Desafío 20 Años dijo inmediatamente que una de ellas era Darlyn: "me gustó su actitud durante todo el programa, no necesitó hacer nada extrovertido, sino que competía y hacía lo suyo. Ella fue a lo que fue".

