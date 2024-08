Hércules habla de Alexander y las peleas con las mujeres en Gamma: "las veía como hijas"

En Día a Día ni Carolina Cruz ni Iván Lalinde se quieren quedar callados frente a todo lo que representó Gamma dentro de este Desafío 2024, pues a pesar de que fue el primer equipo en desaparecer, dio de qué hablar mientras su bandera estaba en alto, dado que la convivencia fue aún más difícil de lidiar que la misma competencia.

Es por ello que Hércules revive su paso por el equipo naranja para no solo mencionar lo complicado que podía llegar a ser, sino confesar cosas que quizá no se vieron en la pantalla chica, además de mostrar otra faceta de su compañero Alexander.

Hércules recuerda la convivencia en Gamma

Luego de ver nuevamente algunas de las peleas que hubo dentro de esta escuadra del Desafío, el eliminado asegura que no tomó ninguno de estos hechos de manera personal y que muchas veces le daban risa los enfrentamientos que tenían las mujeres principalmente con Alexander.

Esto lleva a que Hércules mencione que las fallas de comunicación se daban porque entre sí todos eran muy diferentes y tenían puntos de vista distintos, por lo cual se llevaban a sí mismos hasta sus límites.

Con respecto a uno de los conflictos iniciales, en el cual Alexander tildó de "promiscuas" a Karoline, Natalia y Anamar cuando estaban haciendo pasos de twerk, el exintengrante de Gamma comenta: "lo que pasó fue el uso de una palabra no adecuada para eso, él quiso decir comportamientos promiscuos, tal vez no fue el término que él debió usar, entonces él quedó mal. Fueron muchos factores".

Para este punto, durante su entrevista en Día a Día, Hércules destaca que su compañero de equipo tiene una historia de vida interesante y da una posible justificación a su manera de reaccionar ante las mujeres del Desafío: "él hacía eso porque las veía como sus hijas, así que estaba chocando una generación con otra que tenía diversos valores y forma de pensar".

Haciendo énfasis en la mujer que salió con él a puerta de la Semifinal, el eliminado cataloga a Glock como su 'hermanita del Desafío' y habla sobre ella de una manera positiva: "yo tuve el gusto de convivir con ella y puedo decirles que es una persona que tomó el papel, quizá de defender mucho a las mujeres, entonces se unió a ellas, pero ella fue la cara más visible de esa reactividad contra los hombres, aunque eso no quiere decir que no sea una buena persona ".

De hecho, el fisicoculturista recuerda que le dijo a la barranquillera que no se arruinara ni amargara su oportunidad dentro del Desafío y le pedía que disfrutara de esta experiencia que solo se vivía una vez: "ella se dejó llevar mucho de las emociones".

Al finalizar este tema, Hércules destaca el papel de Glock, hacia él, dentro de la Ciudadela: "aunque muchos piensen que no, ella me apoyó durante el Desafío. Todos cometimos errores, pero después de que llegó a Beta me sorprendió porque tuvo un cambio real".

