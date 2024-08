Hércules relata cómo el Desafío le cambió la vida y le demostró de qué cosas era capaz

Hércules le dice adiós al Desafío 2024 no sin antes hablar de su paso por la competencia y todo lo que se lleva luego de haber cumplido un sueño, en el cual obtuvo grandes aprendizajes que nunca imaginó recolectar. Además, nos cuenta sobre ese miedo con el cual se enfrentó por ocasiones y cómo dio lo mejor de sí para que no se convirtiera en un obstáculo.

Al mencionar qué es lo mejor que se lleva del Desafío, este eliminado en el duelo contra Santi en el Box Negro cuenta que se trata de la experiencia y lo increíble que fue haber estado dentro de la Ciudadela.

"Llegar acá y hacer cosas, de las cuales ni quiera yo sabía que era capaz, eso es lo más enriquecedor que realmente me guardo, junto a las personas maravillosas que conocí", recalca Hércules, quien se muestra contento de los resultados obtenidos durante todo su paso por la competencia.

Asimismo, el exintegrante de Beta destaca cómo este reality le cambió la vida de manera positiva y le dio un impulso para salir adelante ahora que vuelve a su vida cotidiana: "cuando uno está en la zona de confort a veces es bueno un sacudón y qué mejor que hacerlo en el Desafío".

Al recordar pistas, en definitiva Hércules no puede dejar pasar por alto lo retador que fue para él enfrentarse a las piscinas del Box Azul, especialmente la profunda, fue complicado, aunque recalca que empezó a tener sus propios métodos para hacer esto algo más llevadero y así no afectar a sus compañeros de equipo, pero confiesa que nunca dejaba de pensar que se podría ahogar. Cabe destacar que él no sabe muy bien nadar y por ello surgió su temor.

Al hablar de la importancia de Electrolit durante este Desafío 20 Años, el eliminado no puede evitar sonreír y decir: "era como el descancito ahí en el centro porque uno estaba que se desmayaba en lo oscuro, entonces, era una alegría tremenda y sabía que ese era el 'tente en pie' que necesitaba el cuerpo para poder seguir".

