Yoifer reaccionó a las lágrimas de Hércules tras su salida del Desafío, ¿cómo vivió esto?

Al quedar eliminado del Desafío 2024, Yoifer ha tenido la oportunidad de recibir todo el cariño de los colombianos, quienes lo ven como uno de los participantes más queridos de esta edición, quien estuvo alejado de las polémicas y con sueños claros con los cuales inspiró a más de uno.

Asimismo, este representante del Chocó logró dejar una huella en quienes fueron sus compañeros durante su paso por la Ciudadela, que ahora están sintiendo el vacío de su ausencia, tal y como lo demostró Hércules.

Yoifer, del Desafío, reaccionó a las lágrimas de Hércules

En Beta, los desafiantes confesaron la melancolía que les da el hecho de que el deportista olímpico haya salido en el Box Negro, no obstante, el más afectado fue el fisicoculturista, quien no solo dejó ver esos sentimientos que tenía de hermandad hacia su compañero, sino que hizo que él, a la distancia, sintiera todo ese afecto.

Durante su paso por Día a Día, Yoifer revivió ese momento en el que el miembro de la escuadra azul lloró y dijo lo que vivió la noche anterior cuando estaba viendo dicho instante en vivo: "la verdad es que Hércules, anoche, me puso a llorar, me quebranté".

Frente a esto, el levantador de pesas reveló: "el día de mi eliminación hablé con él, le dije 'no se me vaya a bajonear, concéntrese en la competencia y recuerde que a usted muchos, aquí dentro del juego, lo ven como débil, pero usted no lo es. Es capaz y tiene todas las condiciones para competir en cualquiera de los Boxes'".

A la vez, Yoifer comentó que está seguro de que tendrán una gran amistad fuera de la Cuidadela y exaltó que desde el principio se unieron mucho en Gamma por cuestiones del ambiente que allí se vivía, algo que terminaron reforzando en Beta.

Hércules lloró por Yoifer en el Desafío

Antes de recibir la llamada de Andrea Serna, Hércules confesó, en medio de lágrimas, que le dolió el haber tenido que despedirse de Arandú y Yoifer, ya que ellos tenían grandes sueños por cumplir, como ayudar a sus familias, y que era consciente de las dificultades que ellos habían atravesado para ello.

Luego le comentó a Karoline que ellos deberían seguir en la Ciudadela: "era mi hermano", algo con lo que su compañera estuvo de acuerdo, pero Glock los interrumpió para levantar su ánimo.

