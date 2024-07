Yoifer menciona el hombre que quiere en la final del Desafío, pero duda con las mujeres

Yoifer terminó su paso por el Desafío 2024 tras ser eliminado por Francisco, que porta los colores de Omega, en el Box Negro, en el que definitivamente no hay nada escrito y este exparticipante se pudo dar cuenta de esto.

Con su salida, nos interesa saber quiénes son esos desafiantes que él piensa que escribirán su nombre en la Copa de Campeones del reality y si cree que en Beta sentirán su ausencia.

Finalistas de Yoifer para el Desafío 2024

Bastante seguro de su decisión, el eliminado de la Ciudadela afirma que Kevyn es quien merece levantar el anhelado trofeo: "es un buen competidor, también un deportista completo así como yo, como algunos por acá también".

En cuestiones de las participantes, Yoifer deja ver que no tiene una favorita, puesto que ninguna lo convenció en su totalidad con su rendimiento: "de las mujeres no sabría decir cuál, puesto que a alguna más que a otra la he visto como que sí como que no, sin demeritar el esfuerzo que han hecho para llegar acá".

Yoifer comenta sobre Beta en el Desafío 2024

Con respecto a su salida de la competencia, el eliminado del reality considera que con su ausencia Beta se queda sin una ficha importante, ya que piensa que en cualquier Box era clave para su equipo: "les va a costar un poco este resto de etapas que quedan".

Para finalizar su paso por la Ciudadela, Yoifer recalca que está orgulloso de haber sido ser parte de estos 20 años del Desafío: "no voy a superar esto, una gran experiencia".

