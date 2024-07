Yoifer estalló en llanto al escuchar una llamada de su abuela en medio de Día a Día

En el capítulo 77 del Desafío 2024 dos participantes tuvieron que abandonar la competencia tras perder en el Box Negro, se trata de Yoifer y Dickson, de Beta y quienes dejaron un vacío en su escuadra después de competir contra Francisco y Natalia.

Como es usual, los dos fueron invitados a Día a Día, en donde tuvieron la oportunidad de hablar sobre su paso por la producción y él se convirtió en el protagonista de un momento que encantó incluso a los presentadores.

Yoifer habló con su abuela por primera vez afuera del Desafío

Mientras presumía la bondad, los valores y cualidades de la ya conoocida “Chachi”, Yoifer fue tomado por sorpresa y más cuando Iván Lalinde le pidió que hablara un poco más fuerte, ya que inmediatamente escuchó a la mujer.

Al primer segundo de su voz derramó varias lágrimas y tuvo que ser consolado por Dickson mientras escuchaba a su abuela: “Hola mi niño hermoso, ¿cómo estás, papi? Estoy muy orgullosa”, mencionó la mujer.

El exdesafiante, originario del Chocó se mostró muy vulnerable al ser testigo de lo que “Chachi” piensa de él, ya que resaltó que han luchado hombro a hombro y “hasta después de muerta” lo va a amar mucho.

Carolina Cruz e Iván Lalinde también derramaron algunas lágrimas y posteriormente, tanto los presentadores, como los colombianos escucharon que Yoifer podría ser considerado el sexto hijo de la señora, quien relató cómo fue la historia de los padres del competidor.

Su mamá no tenía padres y fue su abuela quien le pidió a su hijo que se fuera a vivir con la ahora progenitora de su primer pequeño, pues le insistió que debía hacerse responsable. Finalmente, le agradeció a los televidentes por ser testigos de la historia del joven y lo que logró.

Finalistas de Yoifer para el Desafío 2024

Bastante seguro de su decisión, el eliminado de la Ciudadela afirma que Kevyn es quien merece levantar el anhelado trofeo: "es un buen competidor, también un deportista completo así como yo, como algunos por acá".

En cuestiones de las participantes, Yoifer deja ver que no tiene una favorita, ya que ninguna lo convenció en su totalidad con su rendimiento: "de las mujeres no sabría decir cuál, puesto que a alguna más que a otra la he visto como que sí como que no, sin demeritar el esfuerzo que han hecho para llegar acá".

