Hércules cayó en depresión y dejó de entrenar por una decepción amorosa: "Esa época fue muy dura"

Hércules se convirtió en el más reciente invitado de El Sentenciado, podcast de Caracol Televisión y en su entrevista relató su historia de vida y aquellos momentos que lo marcaron profundamente e hizo un análisis de su paso por el Desafío 2024. En esta honesta conversación, Henry Alejandro Baquero Ruiz recordó que hace un tiempo tocó fondo por una mala experiencia después de haber entregado su corazón.

El entrevistador le preguntó al exintegrante de Beta si era cierto que durante un tiempo dejó de asistir al gimnasio por un desamor y aunque él no se sintió tan seguro de hablar de lo sucedido, se sinceró completamente.

"Me metí a eso de ensayar con el amor. No me fue muy bien... pasaron cosas y digamos que caí en depresión. Muchos dicen que eso se ve todo el tiempo llorando, pero no... A veces es desmotivación y es arrastrar con la vida, en lugar de sentirte feliz”, aseguró.

No siendo esto suficiente, el fisicoculturista comentó que en esta época de su vida también tuvo que cuidar de su abuela, quien se contagió de coronavirus, por lo que estaba afrontando diversas situaciones que lo afectaron emocionalmente. Sin embargo, apareció una luz en su camino: la oportunidad de participar en el Desafío. Esto lo motivó para continuar entrenando y así prepararse para competir en el reality favorito de los colombianos.

El apodo que Hércules quería para el Desafío, ¿por qué se lo negaron?

En primer lugar, Hércules comentó que el apodo con el que quería ser reconocido en el Desafío era Aquaman, un personaje de DC Comics: heredero el reino submarino de Atlantis que se desenvuelve a la perfección bajo el agua; no obstante fue el mismo juez del programa, Sebastián Martino, quien le negó ser llamado de esta forma, ya que él no sabe nadar.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.