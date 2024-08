¿Hércules siente rencor hacia Alexander? El eliminado del Desafío 2024 se sinceró

Hércules se convirtió en el último hombre eliminado del Desafío 2024 antes de dar inicio a la tan esperada Semifinal y su paso por el programa marcó a muchos televidentes, quienes reaccionaron con furor ante su despedida del reality y no dudaron en compartir memes y mensajes en redes sociales.

En entrevista con Caracoltv.com, este fisicoculturista comentó sobre algunos hechos polémicos que llamaron la atención de los colombianos y el primer meme al que hizo referencia fue uno donde se reían de que él se llevó muchas piedras de la Ciudadela. Incluso, mostró antes las cámaras que cargaba una en su bolsillo y la marcó con dos X.

Los de producción viendo como hercules se les va a llevar todas las piedras #DesafioXX #DesafioTheBox #Desafio20Años pic.twitter.com/oS42tGPgXc — Desafío The Box (@kpop16668) August 1, 2024

Con relación a lo que vivió en Gamma cuando fue compañero de Alexander, un meme decía: "Me disculparán, pero a mí sí me duele ver cómo todo el Desafío se les van a encima a Yoifer y Hércules, ellos no tienen la culpa de que Alexander haya cometido un error"

Me disculparán pero a mi si me duele ver cómo todo el desafío se les van a encima a Yoifer y Hércules, ellos no tienen la culpa de que Alexander la haya cagado.#DesafioTheBox #DesafioXX pic.twitter.com/Hvbv5PcW0k — Celi (@UnaRidicularola) April 24, 2024

En este momento se mostró algo pensativo y expresó: "Bueno, pues sí...de cierta forma hubo reacción de la gente, pero es un juego, son 24/7 de grabación y a veces el contexto de las cosas no se entiende muy bien".

No siendo esto suficiente, Hércules reaccionó a los memes donde lo comparaban con el reconocido actor de 'Pasión de Gavilanes',Mario Cimarro, y entre risas agradeció.

Sobre el polémico momento en que él le confesó a una invitada al programa que no sentía un apoyo sincero de sus compañeros, aseguró que: "En ocasiones la sensación de euforia no era la misma....nos dejaban de lado a los que estábamos con un pie afuera y otro adentro".

Pobrecito Hercules nunca se sintió apoyado por su equipo, no nos sorprende la verdad#DesafioXXpic.twitter.com/5gZ1hIrGjp — ni (@mghaoluvr) August 3, 2024

Por último, demostró su asombro con la reacción de los televidentes y les agradeció por su bondad y buenos comentarios, pues él intentó mostrarse sin máscaras ante las cámaras.

Cuánta plata se lleva Hércules del Desafío

Al terminar su paso por el Desafío 2024, Hércules se lleva nueve millones de pesos y nos cuenta en qué los utilizará: "para invertirlo, hacerlo crecer. Principalmente, voy a comprar unas cositas para mi emprendimiento, para perfeccionar eso y automatizarlo e iniciar con otros negocios".

