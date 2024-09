Gokú cuenta un detalle inédito de su pelea con Ángel en el Desafío Súper Humanos 2018

Gokú tuvo un regreso por todo lo alto al Desafío, pues en antes de la Gran Final de los 20 años de este reality le realizaron un homenaje, dado que hace poco se convirtió en un orgullo nacional tras ganar una medalla olímpica en París.

Es por ello que queremos que el exparticipante recuerde dos de sus discusiones más fuertes en la edición de Súper Humanos en el 2018 y nos cuente qué era lo que estaba pensando durante estas.

Gokú reacciona a sus peleas en el Desafío

Antes de empezar a hablar sobre este momento, el exparticipante da el contexto de que en el Desafío siempre suelen generarse alianzas y acuerdos entre los equipos para luego mencionar que su escuadra se había aliado con los Cafeteros y Antioqueños, sin embargo, destaca que la final de la prueba fueron traicionados.

"Por eso me ven batallando contra cinco mientras que estaba yo solo", menciona entre risas Gokú, quien es consciente de que para ese instante se le subieron bastante los humos, ya que él estaba completamente en modo competitivo.

Al hablar sobre lo sucedido luego de que lo sacaron del círculo en esa prueba, Yeison López suma: "uno compitiendo en arena, todo caliente, con ese sol, pues reacciona de una manera no tan buena".

Y es que este medallista olímpico no puede evitar las risas al continuar reviviendo esta pelea, puesto que se dijeron de todo, y hace énfasis en que Shadi lo hizo ponerse aún más bravo con sus comentarios, dado que le pedía que aprendiera a perder, no obstante, las palabras de sus compañeros fueron claves para encontrar la calma en medio de todo eso.

Para finalizar con dicho caos, Gokú menciona que son actitudes que no son permitidas con el Desafío, por ser un programa para la familia, y deja en claro que la violencia no los caracteriza como tal.

Con respecto al Desafío de Salvación en el que tuvo una fuerte discusión con Ángel, Yeison López vuelve a reírse de la situación, pues es una de las más recordadas por los fanáticos, y hace una reveladora confesión.

"A mí me pasa algo, aunque la gente no lo crea, y es que yo soy gago y si hablo muy rápido empiezo a decir cosas que ni yo mismo me entiendo, entonces, por eso no se comprendió lo que dije", comenta Gokú.

