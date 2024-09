Captamos a los exparticipantes llevando a cabo el Desafío de Favoritos cuando terminó la prueba

El capítulo 113 del Desafío 2024, un episodio antes de la Gran Final, mostró la llegada de los exparticipantes de esta temporada a La Ciudadela para desarrollar el Desafío de los Favoritos, que básicamente tenía como objetivo poner a competir a los Súper Humanos más votados por el público.

En esta oportunidad, se desarrollaron dos pruebas que dejaron como vencedores a Karen y Kevyn, quienes se llevaron cien millones de pesos cada uno. Por su parte, los perdedores (Santi, Francisco, Guajira y Darlyn) se fueron con las manos vacías, pero con la emoción de haber recibido el apoyo de su comunidad.

Luego de la intensa competencia, el Lente Espía captó a los demás concursantes de la exitosa producción de Caracol Televisión intentando llevar a cabo el circuito para definir si a ellos se les hubiese facilitado la prueba.

@caracoltv ¡El LenteEspía del Desafío20Años llegó al Desafío de los Favoritos y trajo en exclusiva imágenes que ni los desafiólogos se esperaban! 🤫 ¿Te has preguntado qué hacen los participantes al terminar la prueba? 🤔 ¡¿Quiénes se sacaron la espinita?! 🕵️ ¡Y cuántos chistes alcanzan a escuchar entre tanta emoción! 🎉😆 ¡Descúbrelo aquí! 👀 👉 Nos vemos esta noche en el GRAN FINAL desde las 8:00 p.m. en Caracol Televisión! 📺🔥 ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

¿Karoline siente envidia de los finalistas del Desafío 2024?

Uno de los momentos más llamativos de esta actividad tuvo como protagonista a Karoline, a quien se le vio bromeando con sus compañeros, tumbándoles algunas fichas y hasta riendo.

Allí fue cuestionada sobre lo cerca que estuvo de estar en la Gran Final e inscribir su nombre en la copa de los vencedores; por lo que ella respondió que se siente muy tranquila del rol que jugó en la competencia, pues dio lo mejor que tenía y escogió como refuerzo a Jerry, en quien depositó su mayor voto de confianza.

“Un poquito de frustración por no estar en esta final, pero no, feliz de ser una semifinalista, de hecho, creo que me la luché por llegar hasta aquí y bueno, hasta aquí me trajo el río, entonces a apoyar a mi equipo ‘Pibe’”, señaló.

Por último, dijo que estaba muy feliz de volver a encontrarse con sus colegas y dijo estar segura para disfrutar de la Gran Final del formato de Caracol Televisión, pues siente admiración por quienes llegaron a estar cerca de los mil 200 millones de pesos.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo , conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.