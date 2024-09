Participantes del Desafío pusieron a prueba sus conocimientos sobre el reality, ¿perdieron el quiz?

Antes de vivir la Gran Final del Desafío 20 años entre Kevyn y Darlyn, los participantes de esta edición del reality se le miden a responder un curioso quiz y así demostrar qué tan Desafiólogos son como dicen serlo.

En esta dinámica participan Olímpico, Gaspar, Koke, Glock, Marlon, Camila, Arandú, Mapi, Jerry y Alexander. La pregunta inicial que respondieron fue en qué año se realizó la primera edición del Desafío y la mayoría acertó, pero al decir quién fue el ganador del Desafío 2004 hay varias respuestas e inclusive mencionan a El 'Pibe' Valderrama.

Con respecto a la primera mujer que puso su nombre en la copa del programa, se escuchan los nombres de Tatiana de los Ríos y. Paula Andrea Betancourt. ¿Cuál fue la temporada con más participantes? En esta pregunta todos resultaron 'corchados', porque la mayoría mencionaron la del 2024 cuando en realidad fue la del 2019.

Marlon llamó la atención al mencionar una presentadora o anfitriona del programa, pues se confundió y en vez de decir Margarita Rosa de Francisco , dice Margarita de los Ríos. Otros mencionaron a Daniella Álvarez , Gabriela Tafur , Melina Ramírez y Rochi Stevenson .

Finalmente, mencionan que se han realizado cuatro versiones del Desafío The Box, siendo la primera la del 2021 e incluyendo la actual, pues si bien no recibió este título, las pruebas si se desarrollaron en los boxes de la Ciudadela.

Uniformes de los participantes del Desafío 2024

El primero en responder es Alejo, quien sin dudas asegura que él a pesar de tener la camiseta del equipo Tino es un Omega de corazón: "porque tengo el corazón en llamas, soy fuerte y resistente y lo doy todo de corazón".

Olímpico toma el micrófono para preguntarle a Karoline que si no estuviese portando los colores de la escuadra Pibe qué usaría, por lo que ella afirma que serían las prendas de Beta: "lo hubiese hecho por mi capitanía, por mantuve con Arandú la bandera y en Gamma no pude ser yo".

Por otra parte, Glock es otra de las que tampoco usa el uniforme de los naranjas y destaca que allí solo estuvo cuatro ciclos, a diferencia de los ocho en Beta. Arandú, mientras tanto, explica qué lo llevó a mantenerse con Alpha: "me gané este puesto con sudor y por ende me coloco el puesto que yo me conseguí".

