"No repetimos nada de lo que ya hemos hecho. Esos nuevos viajes, a lugares diferentes, son retos nuevos y van a ver una dupla muy consolidada, me río de verdad, verdad. Me dio muy duro la comida porque aunque no soy vegana o vegetariana trato de evitar la comida animal y en estos viajes es muy difícil negarse a vivir ciertas experiencias", afirma Melina Ramírez.