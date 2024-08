Glock abre su corazón para decir que sufrió bullying en el colegio, ¿le causaron traumas?

Durante su paso por El Sentenciado, más que hablar sobre su participación en el Desafío 2024, Glock revela otros detalles de su vida personal, mostrándose vulnerable, algo totalmente diferente a lo expuesto durante la convivencia del programa, en la cual sacó a relucir el escudo que pone cuando se siente atacada por las personas.

Glock comenta el bullying que sufrió antes del Desafío

Al recordar su adolescencia y los momentos que marcaron su vida, tal y como el abandono de su padre, la eliminada del reality de los colombianos explica como la época escolar no le trae buenos recuerdos.

"Fui la que sufría bullying durante el colegio, sobre todo en los últimos años, fueron muy fuertes. Soy de las pocas personas que conozco que no extraña esta etapa", dice Glock, quien luego del Desafío también ha tenido que lidiar con muchas críticas y comentarios negativos.

A pesar de las heridas que le causaron, la gamer barranquillera también tiene presente esos instantes especiales en lo escolar, pues allí tuvo su primer amor, el cual revive con mucho cariño y hasta emoción.

"Tuve mi primer novio en séptimo grado, él estaba en once. Yo veía a ese hombre y decía es guau, gigante. Tenía 12 años en ese momento", relata Glock, quien menciona que oficialmente fueron pareja dos o tres años después de que ella se diera cuenta que le gustaba.

Glock, del Desafío 2024, creció sin su padre

Esta barranquillera empezó bromeando al decir: “Se fue por leche y no volvió”, y el entrevistador le preguntó cómo fue crecer sin su progenitor al lado o si en alguna oportunidad tuvieron contacto directo.

Glock recordó que sí habló con él y que la última vez que lo vio fue aproximadamente hace cinco o seis años, pero que en realidad su contacto con él “ha sido básicamente nulo”. Luego aseguró que no ha echado de menos a su padre: “Aquello que no tienes no se extraña, en mi caso, él nunca hizo parte de mí y no figuro en mi vida”.

La exintegrante de Beta explicó que aunque es probable que él haya dejado un vacío difícil de llenar, incluso para su madre, esto no la ha afectado en su diario vivir. Para finalizar, contó que después de su paso por el Desafío 2024, él no la ha buscado ni se ha contactado.

