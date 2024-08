Glock, del Desafío, dio detalles de la relación de Kevyn y Natalia: "ya hay sentimientos"

Durante Día a Día, los presentadores y Glock, quien era la invitada especial a este programa, se dedicaron a opinar todo lo ocurrido en el capítulo 83 del Desafío, en el que los familiares de los Semifinalistas aparecieron y tuvieron momentos clave durante sus primeras horas dentro de la Ciudadela, pues hasta quienes estuvieron por poco tiempo se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

No obstante, se frenaron específicamente con las madres de Kevyn y Natalia, dado que se pudo ver el instante en el que los dos competidores les confesaron que había un hecho por el cual no solo el país los iba a criticar, sino que podría causar impacto en sus vidas.

Y es que este momento se volvió viral en las redes sociales, pues los fanáticos del Desafío quedaron sorprendidos con la madre del guarda de seguridad, quien no solo se decepcionó de saber que su hijo le había fallado a su pareja, sino que ella le dijo que esta mujer lo estaba esperando con todo, como demostrando que ella tenía interés en tener algo más formal y establecido entre ellos.

Es por esta razón que los presentadores de Día a Día aprovecharon la visita de Glock para preguntarle sobre la relación que surgió entre Natalia y Kevyn, especialmente porque ella fue testigo de cómo se dieron las cosas.

Glock opina de la relación de Kevyn y Natalia en el Desafío

Ya que la eliminada del reality de los colombianos hizo parte de Gamma, donde compartió tiempo con la entrenadora online, y de Beta, equipo en el que interactuó con el guarda de seguridad, intentó dar una opinión sobre lo sucedido entre la pareja que se formó dentro de la Ciudadela.

"Fue una relación que nació en medio de la dificultad, por decirlo de alguna forma, de las emociones, y quién es uno para juzgar eso. Obviamente, hay una persona afuera esperando, que no me imagino el dolor que tuvo que haber pasado, porque no fue cuestión de un momento o un beso y ya", relató Glock durante su paso por Día a Día, en donde trató de ponerse en los zapatos de los implicados y no juzgar directamente.

Recordando que las cosas no se dieron de la manera adecuada, la eliminada igual quiso que entendieran las condiciones bajo las cuales se encuentran dentro del Desafío y cómo se encontraba la situación entre Kevyn y Natalia cuando ella partió: "ya hay sentimientos y creo que eso es lo que más puede pesar, pero las cosas se dieron. Uno está allí adentro, tan aislado del mundo que de pronto las emociones están a flor de piel y el amor y la atracción hacen parte de ello".

Luego de que los presentadores de Día a Día recordaran el video del hijo del participante, en el cual el pequeño dejó en claro que quiere ser como su padre, Glock comentó algo que le expresó su excompañero: "él lo mencionó (Kevyn comentó): 'es que mi hijo me dice eso y yo aquí quizá he tenido comportamientos que no quisiera que él hiciera'".

