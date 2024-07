Iván Lalinde le reclamó a Dickson por tirarle duro a Santi en el Desafío: "buenísima para hablar"

A medida que van saliendo del Desafío 2024, los exparticipantes aceptan la invitación que les extiende el programa matutino Día a Día y Dickson, exintegrante de Beta, no fue la excepción. La mujer tuvo la posibilidad de volver a parecer frente a las cámaras para opinar sobre el capítulo 79 del reality de los colombianos.

Durante la transmisión, la modelo que está radicada en Brasil no solo se refirió a lo coqueto que es Alejo o lo genuino que es Kevyn, sino que respondió cuando el presentador Iván Lalinde la cuestionó por la actitud que tuvo en varias oportunidades con Santi.

Qué le dijo Iván Lalinde a Dickson, del Desafío, en Día a Día

El conductor del formato no desaprovechó la oportunidad para llamarle la atención por haber subestimado a Santi teniendo en cuenta que ella también cometió varios errores en el terreno de juego.

“¿Por qué le tirabas tan duro a Santiago, Dickson?”, preguntó, a lo que ella contestó con una risa tímida: “No, solo que a veces él no daba el cien por ciento, entonces digamos que en el momento de calentura yo me molestaba con él”.

Fue justo en ese instante en el que Carolina Cruz intervino para señalar que al ser deportistas de alto rendimiento, les chocaba un poco ver a los demás bajando su desempeño sabiendo que tienen todo para exponer lo mejor de sí mismos.

De igual forma, Lalinde concordó con que, además de suerte, todos los Súper Humanos tienen días buenos y malos; de manera que esto se ve reflejado cada vez que pisan alguno de los Boxes.

“Dickson era buenísima para hablar y criticar, pero muchas veces tenía malas pruebas”, señaló Iván.

Finalmente, la concursante le halló la razón y recordó las situaciones más difíciles que vivió en la competencia, como la vez que se lesionó el tobillo por un esguince grado dos.

