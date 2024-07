Estas son las amistades que Dickson quiere mantener fuera del Desafío, ¿incluye a Karen?

Más allá del dinero o de la copa, Dickson se lleva grandes aprendizajes del Desafío 20 Años, en el cual consideraba que una de sus misiones era dejarle una huella a los participantes, lo cual sin duda alguna piensa consiguió.

Tras ser eliminada por Natalia en el Box Negro, la exintegrante de Beta nos revela cómo está atravesando este momento en el que abandona la Ciudadela y aquellos desafiantes con los que quiere mantener una amistad.

Te puede interesar: Cuánto dinero saca Dickson del Desafío 2024 luego de haber pagado arriendo varias veces

Dickson comenta su salida del Desafío 2024

Aunque para nadie es sencillo abandonar su sueño de ser parte del reality de los colombianos, esta competidora aprovecha para ver el lado positivo de la situación, más cuando sabe que no todos logran llegar hasta este punto.

"Estoy feliz y al mismo tiempo un poquito triste. Feliz porque Dios me dio la oportunidad de estar acá, que es algo que cualquier atleta quiere, estoy muy contenta por mi trayectoria y porque sentí la adrenalina. Triste porque mi jornada llegó hasta aquí, no puedo decir que la pista no me favoreció, sino que me quedé en un tramo, me sentí frustrada", dice.

Publicidad

Dickson confiesa que antes de salir a la prueba se puso en manos de Dios y le pidió que se cumpliese su voluntad antes de salir al Desafío a Muerte, gracias a lo cual ahora está tranquila de lo sucedido en el Box Negro.

Conoce más: Dickson critica el rendimiento de Natalia en el Desafío a Muerte, a pesar de haber quedado eliminada

Con respecto a esa huella que quería crear, la eliminada que era parte de Beta menciona: "dejé risas, momentos de espiritualidad. Me voy contenta porque yo le dije a Dios que quería dejar un legado y siento que cada participante o personita que conocí le dejé una semilla del amor por Jesús y el poder de la oración, incluso algunos mantras".

Publicidad

A su vez, la deportista crossfit recalca que lo mejor fue haber escuchado a sus compañeros repitiendo todo lo que ella les enseñó y que eso es gratificante.

Lee también: Así fue la despedida de Karen y Dickson después del resultado del Desafío a Muerte

Dickson y los participantes del Desafío 2024

Para cerrar con broche de oro su estadía en la Ciudadela, la eliminada quiso recordar a las personas que estuvieron a lo largo de este camino, exaltando que hubo varias con las que no pudo compartir mucho tiempo, sin embargo, parece que finalmente Alpha no la marcó como habría de esperarse.

Las amistades que Dickson se quiere llevar cuando todos estén fuera del reality son: Karen, Darlyn, Yoifer y Mapi. Aunque menciona que esas son las más especiales, hace énfasis en que quiere conservar varias más.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.