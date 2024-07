Cuánto dinero saca Dickson del Desafío 2024 luego de haber pagado arriendo varias veces

Dickson se posicionó como una de las participantes más polémicas del Desafío 2024. Pese a que se ganó comentarios de admiración por su rendimiento en los Boxes, también recibió críticas por las actitudes que tomaba con sus contrincantes o por sus estrategias.

Luego de haberse enfrentado a Natalia en el Box Negro y de resultar como perdedora, Dickson le concede una entrevista a Caracoltv.com en donde se refiere a temas relacionados con la competencia, la experiencia de haber puesto al límite su fuerza física y mental, la relación con sus compañeros y los premios que obtuvo en La Ciudadela del reality de los colombianos.

Dickson no se fue con las manos vacías del Desafío 2024

La Súper Humana asegura que, a pesar de que no se quedó con una gran suma de dinero en comparación con desafiantes como Luisa, sí pudo sacar algunos millones que le permitirán desplazarse por Colombia durante la temporada que quiere quedarse.

“Me llevo tres millones de pesos. No me quedó mucho porque pagué arriendo, entonces lo que más conseguí tener en mi mochilita eran seis millones. En el último ciclo perdimos y tocó pagar alquiler y como éramos ya poquitos, nos correspondió de a bastante a cada uno”, dice.

Asimismo, explica que dentro de sus planes está invitar a cenar a la persona que se encargó de administrar sus redes sociales mientras ella permanecía en Tobia, Nimaima, y viajar a Cúcuta para pasar unos cuántos días con sus padres.

“Ya tengo el vuelo comprado a Brasil porque tengo que traer unas cosas que se me quedaron allá, entonces básicamente es para movilizarme en estos días que voy a estar en el país”, señala.

Finalmente, aprovecha el espacio para agradecerle a la producción por haberle dado un voto de confianza y a aquellas personas que la apoyaron a medida que iba avanzando en el juego.

