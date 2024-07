Dickson se partió un diente en el Desafío 2024: Mira el video de cuando se dio cuenta

Luego de haber protagonizado un momento de tensión en el Box Rojo durante el Desafío de Sentencia y Servicios debido al altercado que tuvo con Natalia, Dickson se percató de que uno de sus dientes había resultado afectado en la contienda.

Es necesario mencionar que justo después de que Omega se coronara como ganador, Dickson le reveló a Andrea Serna que, a pesar de que ella siempre se había caracterizado por jugar lo más limpio posible para no lesionar a sus colegas, en esta oportunidad se percató de que sus rivales no tenían la misma estrategia, pues aprovecharon cada pequeño momento para debilitarlos.

Dickson le contó a Beta que se partió un diente en el Desafío 2024

Entrada la noche, Dickson les confesó a sus compañeros que estaba de mal genio con Omega debido a que las mujeres le partieron uno de los dientes. Esta noticia llamó rápidamente la atención en la casa, pues los competidores se acercaron para revisarla.

Yoifer y Glock fueron los primeros en mirar la dentadura de la Súper Humana y, después de analizar bien, llegaron a la conclusión de que la grieta no era muy visible.

“¿Dónde? Eso está entero”, dijo el joven al mismo tiempo que la gamer aseguró que entendía completamente su malestar, pues considera que este puede ser un motivo de preocupación para aquellos que cuidan mucho de su aspecto físico. Kevyn, por otra parte, le pidió que no se enfocara en este tipo de cosas, dado que podía afectar su concentración y al mismo tiempo jugarle en contra a la hora de enfrentarse en el terreno de juego con sus oponentes.

La conversación llegó a su fin cuando la anfitriona del reality de los colombianos, María Fernanda Aristizábal, ingresó a la propiedad para cobrarles el dinero del arriendo, que en esta oportunidad asciende a 28 millones de pesos. En caso de no aceptar pagar, los Súper Humanos debían empacar maletas y dirigirse a Playa Baja a culminar el ciclo.

