Dickson confesó por qué sentenció a Natalia en el Desafío: ¿Rencor o debilidad?

Yurleisi Carolina Dickson Prado, más conocida como Dickson en el Desafío 2024, se convirtió en la mujer eliminada del ciclo 15 del reality de los colombianos después de enfrentarse a Natalia (ahora integrante de Omega) en el Box Negro en el capítulo 77. Su salida generó todo tipo de reacciones entre los televidentes y muchos los se preguntaron cuál fue la verdadera razón por la que la eligió a la bogotana para que fuera su contrincante.

En su visita a Día a Día, y en lo que conversó con Carlos Calero, Iván Lalinde y Carolina Cruz, esta modelo de 35 años explicó qué sucedió en la pista, ya que no pudo superar un obstáculo.

Mira también: Dickson critica el rendimiento de Natalia en el Desafío a Muerte, a pesar de haber quedado eliminada

La cucuteña recordó que el cajón le jugó una mala pasada y aceptó que cometió un error al sentenciar a la bogotana Natalia: “Cuando uno escoge a su contrincante es porque siente que lleva cierto grado de delantera. Por más de que la elección sea del equipo, recae más en el que carga el chaleco”.

La razón por la que Dickson sentenció a Natalia en el Desafío

Publicidad

Minutos después, confesó que consideraba a Natalia una mujer muy habilidosa con los dedos, en especial para desatar nudos, sin embargo, creía que podría ganarle. Entre risas comentó: “Elegí a Nati porque tiene una pista impecable, pero en definición no es tan buena. Yo dije,’ yo me la llevo, siento que soy mejor que ella’ y va uno a ver y no”.

Te puede interesar: Dickson se enfrenta con Kevyn y en Beta están inconformes con su actitud por Natalia

Adicionalmente, comentó que no pudo mover el baúl por su altura y porque el palo era muy pesado y no siendo suficiente, tenía un esguince, por lo que calculaba sus movimientos para no volverse a lastimar el tobillo.

Publicidad

Dickson no se fue con las manos vacías del Desafío 2024

La Súper Humana asegura que, a pesar de que no se quedó con una gran suma de dinero en comparación con desafiantes como Luisa, sí pudo sacar algunos millones que le permitirán desplazarse por Colombia durante la temporada que quiere quedarse.

“Me llevo tres millones de pesos. No me quedó mucho porque pagué arriendo, entonces lo que más conseguí tener en mi mochilita eran seis millones. En el último ciclo perdimos y tocó pagar alquiler y como éramos ya poquitos, nos correspondió de a bastante a cada uno”, dice.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.