Glock confesó si se arrepiente de su actitud en Gamma y sus peleas con Alexander

En Día a Día Iván Lalinde esperaba con ansias la llegada de Glock para poder decirle de frente lo que pensaba de ella y su participación en el Desafío 2024, en donde en su mayoría quedó reflejada como una mujer conflictiva, especialmente durante su tiempo en Gamma.

Este momento se pudo dar y los dos estuvieron frente a frente, tanto para que el presentador dijera todo lo que quería expresarle, como para que la eliminada de la Ciudadela pudiese defenderse y demostrar que no es tan difícil de lidiar como pareció en la pantalla chica.

Interrogatorio Glock e Iván Lalinde en Día a Día

Con el detective Boyagadget (Boyacoman) como intermediario, la exintegrante de Beta y el presentador se vieron las caras para no quedarse con nada guardado y reaccionar a todo lo que fue su paso por el reality de los colombianos. A su vez, el paisa dejó en claro que no es odio hacia ella, sino esa pasión que se despierta gracias al programa y que ella es con quien más conflicto tuvo en este aspecto.

En definitiva esto se convirtió en un rifirrafe entre los dos implicados en el interrogatorio, en donde confesaron algunas verdades, pues Iván Lalinde dijo que ahora considera que Darlyn es "una bruja", mientras que Glock exaltó que no ha venido ni perdido la piedra que le dio Kratos, dejando en claro que todo lo que se trajo del Desafío es un tesoro para ella.

Como una manera de establecer la paz entre el presentador y la eliminada, el detective Boyagadget les pidió que se tomaran de las manos y se dijeran algo lindo, por lo que el paisa comentó: "ante todo, te quiero decir que no es nada personal y que es un personaje que yo vi en un reality de televisión y es una mujer que mostró muchas emociones. Claro que lo que dije es verdad y tengo la capacidad de decírtelo aquí. Esos momentos que mostramos son los que me despertaban a mí él 'esa Gloria es insoportable'".

Recordándoles a los televidentes que Glock hizo parte de un reality de entretenimiento, en el cual también es necesario despertar las pasiones de los fanáticos, Iván Lalinde dio a conocer que la barranquillera no pasó por alto: "mucha gente me paraba ayer, te lo juro, y me pidieron que te dijera todo".

Glock se arrepiente tras su paso en el Desafío 2024

Durante el interrogatorio en su visita a Día a Día, la exintegrante de Beta confesó que es consciente de que no siempre se comportó de la mejor manera o que sus palabras no eran las indicadas, en especial cuando era de Gamma.

Sobre arrepentimientos, Glock tiene dos. El primero fue: "ser tan reactiva, dejarme llevar de las emociones y en muchas ocasiones mis actos fueron llevados por mis sentimientos y no por la razón". El segundo estuvo relacionado con Alexander, pues Iván Lalinde le preguntó sobre su excompañero: "de haber sido tan fuerte al momento de juzgarlo, pero fue lo que sentí y me dejé guiar por eso que vivía en el momento".

Como cierre, la eliminada del Desafío 2024 le deja en claro al presentador que todo esto hace parte de aprender y de ser esa mujer que poco a poco irá mejorando, ya que esta fue una manera de verse al espejo.

