¿Entre Santi y Kratos?: Glock confiesa con quién intentará tener algo fuera del Desafío

La salida del Desafío 2024 representa para sus participantes el inicio de muchas oportunidades en el ahora mundo exterior, entre ellas la de preservar todo lo que ocurrió dentro del reality, siendo las relaciones amorosas una posibilidad, ya que entre todos ellos compartieron mucho tiempo y experiencias que puede convertirse en un flechazo para ellos.

Por lo cual, le pedimos a esta barranquillera que se confiese ante las cámaras de nuestro Lente Espía dentro del programa y le pedimos que nos revelara si se daría una oportunidad con Santi o Kratos, con quienes tuvo un acercamiento de este tipo.

Glock habla sobre Kratos y Santi tras el Desafío

Dado que en algunos Box Negros pudimos ver una cercanía especial entre estos dos participantes, pues el jugador de rugby había tenido un detalle especial con la gamer cuando se estaban despidiendo en la Ciudadela, la recién eliminada habla sobre el seguir conociéndose con él.

Sobre Kratos, con una risa nerviosa, Glock dice: "vamos a ver qué va a pasar, no sé todavía, pues la verdad es una persona muy linda, siempre le dije a mis compañeros, que era alguien que ve ese valor en los pequeños detalles".

Con respecto a Santi, con quien tuvo algunos momentos picantes a lo largo de las fiestas que se realizaron entre todos los equipos, la exintegrante de Beta no tiene el mismo punto de vista, pues cree que todo quedó allí, en un juego entre amigos.

"Mira que con Santi compartimos muy poco, yo sé que en la fiesta de iniciación de los dos equipos pasaron cosas, pero fue más bien por retos o cosas, estamos aquí y quería vivir la experiencia. Se presentó la oportunidad y por ahí hubo un par de besos, pero hasta ahí, solamente fue eso", destaca.

Para finalizar este tema, la eliminada del Desafío confiesa si en realidad alguien le gustó durante el reality: "la única persona que me llegó a parecer linda, y no precisamente en lo físico, aunque eso también, sino más allá, fue Kratos, me pareció muy lindo, sobre todo por ese gesto de la piedra".

