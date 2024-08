Glock mostró el impactante cambio físico que logró en seis meses, ¿en redes no le creen?

Glock, del Desafío 2024, es otra de las apasionadas por el gimnasio y por estar haciendo constantemente ejercicio, pues se dio cuenta de que esta era una manera de demostrarse amor propio y de lograr los cambios que quería para su cuerpo, tanto interna como externamente, por lo que la disciplina se volvió una de sus virtudes.

Gracias a esto, la gamer ha subido en sus redes sociales las rutinas que realiza para que sus seguidores también puedan inspirarse y diversos trends con los que su figura termina convirtiéndose en la protagonista.

Cambio físico de Glock, del Desafío 2024

Sintiéndose orgullosa del proceso que ha tenido, esta participante del reality de los colombianos aprovechó para hacer una publicación en la que dejó ver en video los resultados que obtuvo luego de un tiempo de entrenamiento constante y enfocado, al cual le puso como descripción: "tu cuerpo no puede cambiar tanto en seis meses..." y luego mostrar cómo tiene de marcada la espalda y el crecimiento que tuvieron sus glúteos.

Y es que entre el antes y el después es notorio el aumento de masa muscular de la integrante de Gamma y Beta, especialmente en la cola, dando una muestra de que sí es posible hacer esto, mezclado con una buena alimentación.

Más allá de estos, los seguidores de Glock tuvieron opiniones divididas ante esta muestra de resultados, pues mientras que unos vieron esto como una motivación y le pidieron la rutina para conseguir esto, otros mencionaron que eso no era solo cuestión de ejercicio, sino que se había hecho algún tipo de procedimiento estético.

"Ese cuerpo está divino, pero es obvio que hay más que gimnasio", "No, pero ¿cómo así? Se ve que el glúteo no lo tonifica, algo no cuadra ahí", "Disciplina, sudor, dolor y mucho entrenó junto con la alimentación adecuada se puede lograr resultados en poco tiempo", "El mejor cuerpo del Desafío", "Con cirugía o no esta bien bonita", "Gracias me diste una motivación especial", "En seis meses no creo, por ahí 2 años", fueron algunos de los comentarios en esta publicación.

A qué se dedica Glock fuera del Desafío

Gloria Katherin Peña Manrique, ingeniera ambiental de formación, ha optado por seguir su pasión como streamer en una red social, donde cautiva a su audiencia jugando Call of Duty. Aunque su carrera profesional no se materializó, su destreza para atraer espectadores a su perfil es innegable.

Desde los 11 años, la desafiante ha sido una mujer independiente, influenciada en gran medida por su madre. La ausencia de su padre, quien desapareció cuando ella era apenas una bebé, ha dejado una huella en sus relaciones amorosas, atribuyendo muchas de sus experiencias negativas al vacío dejado por la figura paterna.

