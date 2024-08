Glock, eliminada del Desafío 2024, creció sin su padre: "Nunca hizo parte de mí"

Gloria Katherin Peña Manrique, más conocida como Glock, fue una de las participantes del Desafío 20 años que más opiniones dividió debido a su desempeño en las pruebas y lo que demostró en la convivencia estando en las casas Gamma y Beta, pues siempre se mostró como una mujer frentera que no temía alzar su voz ante las situaciones que le incomodaban; sin embargo, lo que muchos no saben es cómo fue su infancia y el entorno familiar en el que creció.

Mientras estuvo en la Ciudadela, esta gamer de 25 años no reveló mayores detalles de su vida personal, pero en El Sentenciado, podcast de Caracol Televisión, tuvo la oportunidad de contar aspectos desconocidos, como lo que significó la ausencia de su padre desde temprana edad.

Glock, del Desafío 2024, creció sin su padre

Esta barranquillera empezó bromeando al decir: “Se fue por leche y no volvió”, y el entrevistador le preguntó cómo fue crecer sin su progenitor al lado o si en alguna oportunidad tuvieron contacto directo.

Glock recordó que sí habló con él y que la última vez que lo vio fue aproximadamente hace cinco o seis años, pero que en realidad su contacto con él “ha sido básicamente nulo”.

Luego aseguró que no ha echado de menos a su padre: “Aquello que no tienes no se extraña, en mi caso, él nunca hizo parte de mí y no figuro en mi vida”.

La exintegrante de Beta explicó que aunque es probable que él haya dejado un vacío difícil de llenar, incluso para su madre, esto no la ha afectado en su diario vivir. Para finalizar, contó que después de su paso por el Desafío 2024, él no la ha buscado ni se ha contactado.

Glock habla de su relación con Karoline

Con su salida del Desafío 20 años, la exparticipante respondió a una de las preguntas que más le han hecho en redes sociales, en las cuales cuestionan sobre cómo quedó con la que fue su compañera desde Gamma.

"Yo creo que bien, en la casa Beta logramos limar asperezas y recuerdo mucho ese abrazo que ella me dio en la muerte en la que salió Gaspar, que fue reconfortante, entonces, a pesar de las diferencias creo que quedamos en muy buenos términos", resaltó Glock con respecto a Karoline.

