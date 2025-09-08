Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Esta noche en el Desafío Siglo XXI: ¿Un participante va a renunciar a la competencia?

Esta noche en el Desafío Siglo XXI: ¿Un participante va a renunciar a la competencia?

En el Desafío del Siglo XXI, Gero llorará ante la pregunta de Valentina sobre si es capaz de renunciar. No te lo pierdas esta noche a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.