Eleazar intentó callar bocas con las razones sobre su sentencia, pero fracasó: crítica de Katisuka

Andrea Serna se puso en contacto con las casas Alpha, Gamma y Omega para convocarlos a una nueva prueba en el Desafío del Siglo XXI, esta vez en el Box Azul. Sin embargo, antes aprovechó para hablar con Eleazar acerca de su elección para ponerse el Chaleco de Sentencia que en esta ocasión fue entrado por los miembros de Omega.

Mira también: Campanita “le echó los perros” a participante del Desafío 2025: la curiosa razón y qué dijo

“Algo que me enseñó mi papá antes de fallecer es que el hombre es la palabra y desde hace ya tiempo habíamos quedado que el primer chaleco de la siguiente etapa lo iba a portar yo como el primero que lo porté empezando todo el programa (…) Estar cambiando realmente no es algo que demuestre que seas alguien en quién confiar”, explicó.

Este comentario de inmediato generó malestar en Katiuska, quien no dudó en recordar que el Súper Humano ha expresado en varias oportunidades que tiene una “data” en donde registra el desempeño de cada uno de sus compañeros. Es necesario mencionar que Eleazar sufrió una caída en el Box Blanco que retrasó a su equipo en el Desafío de Sentencia y Servicios, por lo que muchos esperaban que asumiera su error y se pusiera en riesgo a él mismo teniendo en cuenta que perjudicó a sus colegas.

Publicidad

Mira también: Julio admitió que Deisy le rompió el corazón en el Desafío: “Es una mujer muy guapa”

Al finalizar la llamada, otros miembros de la casa rosada también reaccionaron. Tal fue el caso de Miryan, María C. y Sathya, quienes calificaron al líder de los morados como una persona conveniente al no estar en la capacidad de asumir la culpa y enfrentar con la cabeza en alto su error.

Publicidad

“Ayer dije como ‘bien que se lo haya puesto, que haya aceptado que fue el culpable’, pero no fue por eso”, dijo María C., a lo que Miryan le contestó: “pero hoy ya dijo ‘no, es porque yo fui el primero que lo tuvo y ya lo tuvimos todos'”.

Mira también: Conoce a la hermosa hermana de Rosa, del Desafío 2025: ambas practican el mismo deporte

Esta no es la primera vez que Eleazar divide opiniones en el Desafío con su forma de actuar, pues ha causado malestar en su propia casa hasta el punto en el que sus colegas consideraron un cambio de liderazgo días antes del Desafío de Capitanes; sin embargo, este plan no llegó a ejecutarse.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.