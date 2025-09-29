🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: hay un equipo con más urgencia de ganar esta prueba

Rata se desesperó con Miryan en la prueba

En plena prueba de Sentencia y Servicios, los participantes se enfrentaron a la puntería y precisión. En el Box Azul, cada uno iba dando lo mejor, pero en el turno de Miryan, ella no podía introducir unas esferas en unos hoyos, Rata no dudó en gritarle a su compañera para que fuera más rápida en el Desafío Siglo XXI.