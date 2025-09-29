Cuando llega Rosa a la casa Omega, Katiuska se sorprende y afirma que le parece que Gamma no tiene palabra por lo que pasó en el Desafío. Se molesta tanto y le da un mensaje a Zambrano por el tenso momento.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: hay un equipo con más urgencia de ganar esta prueba
No te pierdas esta noche el capítulo número 62 del Desafío, en donde Alpha, Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Azul, ¿quién ganará hoy? Descúbrelo
09:21 p. m.Katiuska se molesta por el chaleco
09:02 p. m.Quién ganó la prueba de Sentencia y Servicios
En el Desafío Siglo XXI, Gamma ocupó el primer luego y Omega el segundo. Ahora los demás equipos deberán esperar quién recibirá el chaleco.
08:57 p. m.Regaño de Zambrano a Grecia en la prueba
En el Box Azul, Gamma está llevando la delantera y en el turno de Grecia, Zambrano se empieza a desesperar porque no lo está haciendo rápido. Por lo cual, le dice que le apure y que recuerde cómo le enseñó él para lanzar bien las bolas en el Desafío Siglo XXI.
08:56 p. m.Rata se desesperó con Miryan en la prueba
En plena prueba de Sentencia y Servicios, los participantes se enfrentaron a la puntería y precisión. En el Box Azul, cada uno iba dando lo mejor, pero en el turno de Miryan, ella no podía introducir unas esferas en unos hoyos, Rata no dudó en gritarle a su compañera para que fuera más rápida en el Desafío Siglo XXI.
08:25 p. m.Empieza la prueba de Sentencia y Servicios
Alpha, Omega y Gamma se miden al Box Azul, ¿quién ganará? Descúbrelo.
08:20 p. m.Grecia se sincera con Zambrano
Todos los participantes del Desafío Siglo XXI empiezan a dialogar sobre diferentes temas. Por ejemplo, en la casa Alpha, mencionan a Tina y Zambrano, quienes han tenido una notable cercanía. Asimismo, en el equipo Gamma hablan de las posibles capitanas, que estaría entre Yudisa y Rosa.
08:14 p. m.Andrea Serna llama a los participantes
Todos los participantes del Desafío Siglo XXI hablan del chaleco y de Playa Baja, dado que, si Gamma llega a perder, podrían volver a esa zona.
08:11 p. m.En Gamma hablan sobre la capitanía
En Gamma se preguntan quién irán al desafío de capitanas, si Rosa o Yudisa. Asimismo, piensan en los participantes que elegirían para su equipo.
08:07 p. m.En Alpha sufren por la comida
Cuando todos están viendo cómo nutrirse, los integrantes de Alpha empiezan a tener problemas a la hora de pasar su primer bocado.