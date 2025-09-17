En vivo
Eleazar confiesa que pensó en pedirle a una capitana que lo llevara a su equipo, ¿a quién?

Eleazar confiesa que pensó en pedirle a una capitana que lo llevara a su equipo, ¿a quién?

Antes del Desafío a Muerte de Mujeres, Eleazar les cuenta a sus compañeros que tuvo deseos de estar en otro equipo, pero que afortunadamente ahora siente mejor la energía en Alpha.

