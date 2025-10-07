En vivo
LA INFLUENCER

El error de Gio por el que Gamma perdió la prueba en el Box Rojo: un segundo hizo la diferencia

Gio, integrante de Gama, tuvo un error de desconcentración que le costó la derrota a su equipo y que hizo que varios de sus compañeros estallaran de ira, pues de no cometerlo, habrían ganado la comida para el ciclo.

