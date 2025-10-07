El error de Gio por el que Gamma perdió la prueba en el Box Rojo: un segundo hizo la diferencia

En el capítulo 68 del Desafío XX, se vivió la primera prueba de esta nueva etapa de dos equipos. Un día antes, Omega había ganado el Desafío Millonario, por lo que ambos grupos llegaron al Box Rojo con todo por demostrar.

Qué le pasó a Gio en el Box Rojo del Desafío

Durante la competencia, Gio, integrante de Gamma, cometió un error que terminó costándole la prueba a su equipo. Mientras Grecia colocaba las fichas en el tablero, el modelo comenzó a gritarle a Rosa y Manuela con la intención de “desestabilizarlas”. Sin embargo, cuando Grecia finalizó su parte y todos corrieron hacia la línea de meta, Gio oprimió el botón que debía detener el cronómetro, una tarea que correspondía a su compañera.



Por esta razón, ambos tuvieron que devolverse corriendo, perdiendo segundos valiosos en una prueba que se definía al milisegundo.

El tiempo final de Gamma fue 00:13:59.344, mientras que Omega logró 00:13:45.415. La diferencia fue de apenas 14 segundos, pero suficiente para sentenciar la derrota de Gamma y despertar la molestia de varios de sus compañeros, quienes no pudieron ocultar su frustración por el error de Gio.



Cómo fue la prueba contrarreloj en el Box Rojo del Desafío

Fue una competencia contrarreloj. Siete integrantes de cada equipo debían atravesar un tronco de equilibrio llevando bolsas con fichas numeradas, mientras el equipo rival, con balones atados a sogas, intentaba impedir su paso. Una vez todas las bolsas estaban en el otro extremo de la pista, el octavo integrante debía armar en orden consecutivo las fichas del 1 al 62 en un tablero. Al terminar, corría atravesando todo el box para detener el reloj. El equipo con el menor tiempo resultó vencedor.



