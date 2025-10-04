Deisy califica el beso de Rata en el Desafío a Muerte, ¿qué tanto le gustó?

La eliminación de Deisy del Desafío Siglo XXI sorprendió a los televidentes y despertó todo tipo de emociones entre los participantes, especialmente en Rata, quien no dudó en demostrarle su interés a lo largo de los capítulos. Al despedirse, el desafiante le dio un beso que generó risas, comentarios y una oleada de memes en redes sociales.

“Yo, la verdad, no me di cuenta de eso. He visto una cantidad de memes que yo digo... ¿pero en qué momento? Ni vi que lo hiciera de esa manera ni sentí nada. Muchos decían que me había besado los dientes, no podía de la risa con esas imágenes”, contó entre risas.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si le gustaron los besos de Rata, no dudó en responder: “Ya que estamos hablando de besos… él la da”.



Deisy respondió a las críticas de “interesada” por acercarse a Rata

La exintegrante de Alpha también se refirió a los comentarios de quienes la tildaron de “interesada” en Rata ya que se perfila como uno de los mejores de la temporada

“La gente está en todo su derecho de opinar, pero estando afuera uno ve las cosas de una manera. Adentro, uno no sabe qué va a pasar. Para mí fue un choque con la realidad… Me quedaba dejarme sentir y fluir. En el Cubo estaba con una persona, y nada, me permití ser y sentir, con eso me quedo”.

Sobre el momento en el que se le vio llorando al hablar con Gero, explicó:

“Él fue un curita para mi corazón muchas veces que me sentí sola o agobiada. Tenía las palabras correctas para aterrizarme, recordarme por qué estaba ahí, me hacía pensar en mi familia”.

¿Deisy quiere tener una relación con Rata fuera del Desafío?

“Así como le dije a Andrea, no sé qué va a pasar. Él allá, yo acá. No me quiero montar en una nube que no es. Me quedo con lo que conocí: la persona linda que es, muy caballeroso y empático. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Estoy totalmente abierta a tener una conversación con él, todo a su tiempo”.

Finalmente, aclaró por qué en su momento negó sus sentimientos frente a sus compañeros: “Mis comentarios fueron intencionales. Cuando decía que no me gustaba o que era una estrategia, era porque recibía muchos comentarios despectivos hacia Rata, y eso me molestaba. Pensaba: ‘¿para qué si a la única que le debe importar lo que pienso y siento es a él y a mí?’”.

