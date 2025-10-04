En vivo
Cuidado con el ángel
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Deisy califica el beso de Rata en el Desafío a Muerte, ¿qué tanto le gustó?

Deisy califica el beso de Rata en el Desafío a Muerte, ¿qué tanto le gustó?

Deisy, eliminada del Desafío Siglo XXI, se sinceró en El Sentenciado del Siglo sobre lo que realmente pasó con Rata y respondió si estaría dispuesta a esperarlo para tener una relación fuera del reality.

Publicidad

Publicidad

Publicidad