De las pasarelas al Desafío: Karen hizo parte de un concurso de belleza representando a Bogotá

Karen es una muestra de que la belleza no es una debilidad dentro del Desafío 2024, ni mucho menos el ser modelo o haber estado en las pasarelas, ya que frente a toda Colombia demostró la fuerza que tiene y tras el Desafío de Capitanas ha sido considerada como una de las candidatas a poner su nombre en la Copa de Campeones. Sin embargo, antes de ser parte del reality fue candidata en un reinado.

Karen hizo parte de un concurso de belleza

La participante del Desafío representó a Bogotá en el certamen Nuestra Belleza Colombia en 2021, cuando tenía aproximadamente 18 años, pues a pesar de que ella nació en Girardot se le permitió portar la banda de la capital colombiana.

Para ese momento, la capitana de Alpha estaba empezando con su carrera como modelo consolidada, en el que ya había realizado una sesión de fotos como Dios la trajo al mundo, haciendo énfasis en que fueron desde un punto de vista artístico y sin mostrar de más. A la vez, su figura ya daba una muestra del gran trabajo que estaba haciendo en cuestiones de alimentación y ejercicio.

Es importante tener en cuenta que esta fue la primera edición del concurso Nuestra Belleza Colombia, la cual contó con 16 aspirantes a esta corona, y del que solo se conoce que hubo otra versión más. En dicha oportunidad la ganadora fue la representante del departamento de Risaralda.

Tras esto, Karen cumplió su sueño de irse a vivir a Francia, en donde no solo afianzó su relación y contrajo matrimonio, sino que allí se ha desempeñado como modelo y creadora de contenido relacionado con el ejercicio.

Karen hizo un trueque en el Desafío 2024

La capitana del grupo morado fue la encargada de probar su suerte y seleccionó una caja que inicialmente tenía dos millones de pesos, sin embargo, en el mundo BetPlay pudo hacer que estas ganancias fueran mayores y de hecho ganó 1.975.000 más.

Cuando esto terminó, María Fernanda Aristizábal le propuso un intercambio, puede dejar esta suma y mejor viajar con su mamá a cualquier destino nacional. Al escuchar sus opciones, la desafiante lloró y se preguntó qué dirán sus compañeros en Alpha. Lo cierto es que su mamá no conoce el mar y este es uno de sus más grandes sueños por lo que finalmente se inclinó por el premio.

