Karen y Francisco discuten tras la prueba en el Box Amarillo: "Él no me respeta"

Después de la participación de Alpha en el Box Amarillo, se viven tensos momentos entre dos participantes que iban en un extremo de la cadena, se trata de Karen y Francisco, quienes no se ahorran comentarios para expresar sus inconformidades.

La discusión de los dos desafiantes surge porque Francisco dice: "¿Si ven lo que pasa por el afán?", e inmediatamente la Capitana del equipo le contra pregunta en qué momento actuó afanada e incluso le explica que estuvo pendiente de sus compañeras, en especial de Dickson y Natalia.

Mira también: Sensei opinó sobre la ayuda entre Gaspar y Darlyn en el Desafío de Capitanas, ¿estuvo de acuerdo?

"Si tú bajas, yo bajo. Si tú te quedas, yo me quedo; pero tú no estás en mis ojos para ver, yo las ayudé", explica la modelo fitness. Al ver que los ánimos se alteran, Dickson interviene y dice que no hay competencia perfecta, aunque Karen insiste en que "él es muy grosero y no me respeta".

Al llegar a la casa, Santiago menciona el hecho y opina que el error estuvo en que Francisco señaló la falencia de una sola persona; y resalta que Karen es una líder, pero que puede ser más asertiva en su lenguaje.

Te puede interesar: Olímpico reaccionó al triunfo de Karen, capitana de Alpha en el Desafío 2024: hizo su grito

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

Karen explica por qué no escogió a Arandú para Alpha y prefirió a Kevyn: ¿se arrepiente?

Cuando Karen regresó a Alpha tras su victoria en el Desafío de Capitanas, Dickson le reclamó por haber nombrado a Kevyn como parte del equipo, a cambo de Arandú. La joven respondió: "Esto es una competencia, yo sé que él es top, pero cuando dijeron su nombre...pensé que no lo iban a tocar".