Gero bromea con cifra que se ganó con la Moneda Dorada en el ‘Desafío’: “51 mil pesos”

Después de que Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, le preguntara a Pedro cuánto alcanzó a reunir para su moto. Continúa con Gero, quien recientemente se ganó la Moneda Dorada, pero luego sus compañeros lo molestaron por durar muy poco suspendido.

Por lo cual, él bromea sobre el tema y entre todos se ríen. "Andrea, yo creo que $51 mil pesos, mentira no. Cuánto fue, $3.660.000, no pues, quién saca eso en cinco segundos, ,me encanta". Es de recordar que, cada uno de los participantes que se encuentra la moneda en las pistas, la debe conservar hasta el final, para que de esta manera puedansacar dinero de la máquina dispensadora.

Ahora bien, es de reslatar que, la prueba en la que Gero logró quedarse con la moneda, Gamma perdió con una gran ventaja. Alpha y Neos tomaron la delantera, luego de que ellos se quedaran en un obstáculo porque a Julio se le dificultó

A raíz de esta situación, Zambrano se molestó porque veía que todos estaban avanzando hasta llegar a la meta, pero su equipo no. En medio de esta situación, Gero nunca soltó su Moneda Dorada, porque quería llevarle dinero a su escuadrón.

