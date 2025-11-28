En vivo
Síguenos en:
LA INFLUENCER

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gero bromea con cifra que se ganó con la Moneda Dorada en el ‘Desafío’: “51 mil pesos”

Gero bromea con cifra que se ganó con la Moneda Dorada en el ‘Desafío’: “51 mil pesos”

Después de que Pedro dijera cuánto dinero le regaló Neos para la moto, Andrea Serna, la presentadora del Desafío, le pregunta a Gero cuánto obtuvo en la Moneda Dorada y él no aguanta la risa.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

