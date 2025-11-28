Cuánta plata le dio Neos a Pedro para comprarse la moto: “Lloré de la emoción”

Desde temprano Andrea Serna llama a los participantes para hablar con cada uno de los participantes. Se enfoca en Pedro, quien recientemente estuvo con Kathe en la Suite ditu. Ella pregunta cómo le fue y él no duda en decir que nunca había estado en un jacuzzi.

Mira también: Así se veía Lina, del 'Desafío', cuando hizo parte del Ejército hace cuatro años



Cuánta plata le dio Neos a Pedro

"La verdad, fue todo muy lindo. Eso allá es un paraíso, la comida, la cama, el jacuzzi y es calientico", empezó diciendo. Posteriormente, la presentadora del programa, le cuestiona por cómo le fue con la repartición del premio y ahí afirma que sus compañeros hicieron una recolecta sin contarle nada y le regalaron $10 millones para que comprarse una moto.



Posteriormente, indica que lloró de la emoción, porque él nunca había agarrado tanto dinero en sus manos. Fue algo bastante emotivo y que dejó a más de uno con los ojos aguados, porque conmovió con el corazón a sus compañeros.

Mira también: La millonada que se llevó Neos, al ganar por primera vez en el ‘Desafío’



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.