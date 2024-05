Marlon y Alejo comentan lo ocurrido con la capitanía en Alpha: Piensan en su beneficio

Durante la prueba del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Marlon y Alejo conversan sobre el problema de convivencia que hay en Alpha, ya que se enteran de que Kevyn es quien oficia como capitán, mientras que Santi está siendo afectado por sus propios compañeros, no obstante, consideran que el exintegrante de Beta no corre riesgo, mientras que su otro rival puede debilitarse y afectar a su equipo.

Marlon se negó a una batalla ante Santi en el Desafío

Durante la llamada de Andrea Serna con los tres equipos en competencia, Marlon se refirió al "reto" que Santi le hizo desde la primera prueba del ciclo y él fue contundente con su respuesta. ¿Sería capaz de ponerse el chaleco él mismo?

"Ayer hablamos con el equipo que queremos ganar y no pienso caer en una guerra de egos porque no tengo nada personal en su contra. Creería que después me arrepentiría.. Iría al Box Negro y podría ser mi salida por un ego innecesario", expresó.

Después agregó que le gustaría verlo en un próximo Desafío de Capitanes y así poder demostrar las capacidades de cada uno.

Omega le deja la piscina a Alpha en el Desafío

Cuando Omega resulta ganador del Desafío de Sentencia y Bienestar, sus integrantes conversaron sobre cuál comodidad dejarle a Alpha. Lina creyó que no deberían darles el BBQ, pero Alejo y Gaspar estuvieron en desacuerdo.

Después de comentarle a Andrea Serna la decisión del equipo rosado, en Alpha comentan que no fueron tan crueles, pero tampoco tan condescendientes al dejarles el acceso a la piscina.