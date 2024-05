Marlon de Beta hace una petición sobre el Chaleco de Sentencia: “ahí es donde sueno grotesco”

Marlon aprovecha el desayuno en la casa Beta para tener una conversación honesta sobre el malentendido de la noche anterior. Es entonces cuando Darlyn asegura que los dos fallaron un poco como mensajeros del equipo azul.

Y es que la joven explica que al decir que los Chalecos de Sentencia podrían estar destinados para Glock y Valentina hicieron que iniciaran el ciclo pensando que están en riesgo, algo que evidentemente no es bueno para ninguno de los competidores.

Como respuesta, Marlon expresa que no pueden tenerle miedo a ir al Box Negro, sin embargo, también promete que no será “tan tosco para hablar del tema”, posteriormente, también dice: “ahí es donde sueno grotesco, cómo se los digo de una manera bonita” refiriéndose a que los otros equipos las ven como las cartas menos fuertes, aunque sus compañeros no lo ven de la misma forma.

