El 'Tino' advierte a Alejo sobre su relación fuera del Desafío: "está colgando de un hilo"

Antes de salir a su primera prueba de este último ciclo del Desafío 2024, los participantes se empiezan a alistar y a ponerse sus uniformes, por lo cual Alejo abraza a Luisa y terminan cayendo sobre la cama, escena ante la que el 'Tino' le recalca al integrante de su equipo que puede estar causando problemas para su relación, ya que se está mostrando muy cariñoso con su compañera.

"Ese noviazgo suyo está así, vea, colgando de un hilo cuando salga de aquí. Se acordará de mí", le menciona el líder del equipo azul, mientras que el bartender le deja en claro que está seguro de que cuando llegue con el premio mayor no le dirán nada.

Luisa opinó sobre las declaraciones de Alejo en el Desafío

Ante la incertidumbre de los fanáticos del reality de los colombianos, la eliminada en el inicio de la etapa con solo dos equipos quiso darle fin a todos los rumores y comentarios que se estaban generando con respecto a su cercanía con su compañero en Omega.

Luisa, a través de X, dio respuesta a lo que muchos estaban esperando: "No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga".

Con esto, la eliminada del Desafío 20 Años recalcó que todo lo que sucedió entre ellos dentro de la Ciudadela fue respuesta a la amistad que allí formaron, algo con lo que el participante empezó a despertar sentimientos, ya que él mismo confesó que sentía la necesidad de proteger a una mujer, ya que tenía a su novia lejos.

El 'Tino' lo coqueteó a Natalia en el Desafío

Durante el capítulo 85 del Desafío 2024, el 'Tino' Asprilla llamó particularmente la atención debido al gran interés que demostró en Natalia, integrante de su equipo azul. El exfutbolista no solo se emocionó ante la idea de dormir juntos, sino que también le propuso bañarse acompañado de ella y hasta darle un beso cuando lleguen al terreno de juego para así darle celos a Kevyn.

La Súper Humana tomó la situación con muy buen sentido del humor y aseguró estar dispuesta a seguir cada una de las indicaciones de su capitán.